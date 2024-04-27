Kandıralılar Derneği’nde genel kurul: Yeni başkan Salim Yaşar oldu!

Kandıralılar Derneği 16. Olağan Genel Kurulu’nu Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirdi. Genel kurulda mevcut başkan Sinan Yolcu yeniden aday olmazken tek aday Salim Yaşar yeni başkan oldu. Genel kurula Kocaeli Kandıralılar Derneği mevcut Başkanı Sinan Yolcu, Kandıralılar Derneği Kurucu isimlerinden Hüseyin Acurman, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, İzmit Belediyesi Dernekler Masası Sorumlusu Eray Bodur, İş İnsanı Hikmet Erenkaya ve Kandıralı vatandaşlar katıldı.

YOLCU: KOCAELİ’NİN EN ESKİ YERLEŞİM YERİDİR

Programda ilk sözü mevcut başkan Sinan Yolcu aldı. Yolcu "Zor günlerin zor bir dönem sonrasında yani pandeminin hemen akabinde göreve geldik. Pandemi gibi böyle insanları birbirlerinden uzaklaştığı, ailesini bile insanların görmekten uzaklaştırıldığı bir dönemden sonra Kocaeli Kandıralılar Derneğimizin 15. başkanı olarak 2022 yılında görevlendirildik. O günden bugüne kadar da derneğimizin yönetim kurulundaki denetleme kurulu ve danışma kurulundaki arkadaşlarımızın destekleri ve gayretleriyle birlikte birçok faaliyetleri yürütme galibiyeti içerisinde bulunduk. Kandıra şahsına münasır, Kocaeli'nin en köklü en eski yerleşim yeridir. Hizmete en fazla susayan yerdir. Birlik ve beraberliğin en fazla sağlanması gereken yerdir ve sağlanması yönünde çaba sarf ettiğimize inanıyoruz.”ifadelerini kullandı

YAŞAR:YAŞATMAYA GAYRET EDECEĞİZ

Mevcut başkana çiçek takdiminde bulunan Salim Yaşar görevi devralırken “Biz Kocaeli Kandıralılar Derneği olarak tüm siyasi görüşlere açık olacağız. En yukarıdan en aşağıya kadar herkesin görüşlerine değer vereceğiz. Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile iletişim halinde olmaya devam edeceğiz. Ben 193 dernek üyesi arkadaşım arkadaşım dışında da hemşehrilerimizin fikirlerini, düşüncelerini dinleyeceğimi. Kandıra’nın kültürlerini yaşatmaya gayret edeceğiz. Arttırmaya çalışacağız. Daha büyük, daha iyi işler yapmak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz.”dedi.



Salim Yaşar’ın YÖNETİMİ

Salim Yaşar

Batuhan Üretürk

Recep Yıldız

Harun Reşit Kocagöz

Mehmet Bayrak

Abdurrahman Kaymak

Adem Arı

Altınay Uçar

Oğuzhan Baykaar

Denetleme Kurulu

Ahsen Okyar

İbrahim Yılmaz

Volkan Yaşar

Pınar Arslan

İbrahim Üzmez