Kaza, Dilovası ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple hurda karton yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, kartonlar yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü.
Kaza sebebiyle yolda aksamalar yaşandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Karton yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Dilovası ilçesinde seyir halinde olan karton yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
27 Nis 2024 - 15:46 - Asayiş Yazdır
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.