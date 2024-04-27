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Karton yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Dilovası ilçesinde seyir halinde olan karton yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

İhlas Haber Ajansı
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Karton yüklü tır devrildi: 1 yaralı mask
Karton yüklü tır devrildi: 1 yaralı
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Kaza, Dilovası ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple hurda karton yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, kartonlar yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü.
Kaza sebebiyle yolda aksamalar yaşandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, Ankara, SÜRÜCÜ

27 Nis 2024 - 15:46 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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