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Hürriyet'ten Mansur Yavaş'a ziyaret

Başkan Hürriyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti

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Hürriyet'ten Mansur Yavaş'a ziyaret mask
Hürriyet'ten Mansur Yavaş'a ziyaret
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Anıtkabir ziyareti sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti. Başkan Hürriyet’e CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve meclis üyeleri eşlik etti. 

İZMİTLİLERE SELAM GÖNDERDİ

Başkan Hürriyet, 2’nci dönemde Ankaralıların yeniden başkan seçtiği Mansur Yavaş’a hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. Başkan Yavaş, nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Hürriyet ve beraberindeki heyete teşekkür ederek tüm İzmitlilere selamlarını gönderdi. 
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27 Nis 2024 - 15:57 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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