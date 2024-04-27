Hürriyet'ten Mansur Yavaş'a ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Anıtkabir ziyareti sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti. Başkan Hürriyet’e CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve meclis üyeleri eşlik etti.
İZMİTLİLERE SELAM GÖNDERDİ
Başkan Hürriyet, 2’nci dönemde Ankaralıların yeniden başkan seçtiği Mansur Yavaş’a hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. Başkan Yavaş, nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Hürriyet ve beraberindeki heyete teşekkür ederek tüm İzmitlilere selamlarını gönderdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.