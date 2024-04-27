Hüseyin Acurman Kandıra hakkında konuştu: Üzüntü verici!

Kandıralılar Derneği 16. Olağan Genel Kurulu’nu Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirdi. Genel kurulda mevcut başkan Sinan Yolcu yeniden aday olmazken tek aday Salim Yaşar yeni başkan oldu. Genel kurula Kocaeli Kandıralılar Derneği mevcut Başkanı Sinan Yolcu, Kandıralılar Derneği Kurucu isimlerinden Hüseyin Acurman, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, İzmit Belediyesi Dernekler Masası Sorumlusu Eray Bodur, İş İnsanı Hikmet Erenkaya ve Kandıralı vatandaşlar katıldı.

ÜZÜNTÜ VERİCİ

Programda söz alan derneğin kurucusu Hüseyin Acurman "Daha seçimden yeni çıktık. Değil mi? Hepimiz Kandıralıyız. Kandıralı için düşünüyoruz. Hatta o tarihlerde bir slogan geliştirmiştik. Her Kandıralı'nın ve kendini Kandıralı hissedenler için bir şeyler yapma zamanı gelmiştir demiştik. Daha 94'te bu kürsüde söyledim. 30 sene geçti, hiç geri adım atmadık. Her zaman gönlümüzün sizinle olduğunu biliyorsunuz. En önemli zamanlarda geliyorum. Şimdi bir genel kurulacak. Kandıralılar Derneği'nin İzmit'te bir genel kurulu olacak. Seçimden yeni çıkmışız. Ben burada Kandıra Belediye Başkanını görmek istedim. Kandıra Belediye Meclisi'nden arkadaşımız var mı aramızda: Yok. Bu da üzüntü verici."dedi.

KANDIRA'YI ÇEVRE İLÇELER İLE KARŞILAŞTIRDI

Acurman konuşmasının devamında ise yaşadığı bir olayı anlattı: Geçmişten de belediye başkanlarından beri dedim ki bak benim mahallemin çocuğusun. Ben seni severim, sen beni seversin. Arkadaş şu sahildeki ekonomiyi sahildeki canlılığı Kandıra Merkez bir şekilde taşımanın projelerini yapalım. Ne yapabilirsen yap. Hep beraber yapalım. Bütün dinamikleri harekete geçirelim dedim. Bana dediği şey şu "abi dedi ben dedi ketenle manda iş yapacağım. Ben günaha giremem dedi. Tüh dedim sana. O nedenle arkadaşlar bakın. Bir tarafımızda ağva var, aldı gitti. Hadi gidin bir otelde kalın bakalım. Cebimizdeki para yetmez. Bir tarafımızda Karasu. Arada bir kandıra var. Gelişmeyen. Daha doğrusu sahilin nimetlerinden faydalanmayan bir Kandıra var. Bak yolumuz yapılıyor, geç oldu. O nedenle yapanlara teşekkür etmeyeceğim. Geç oldu arkadaşlar. Hala da bitmedi. Yıllar önce yapılması lazımdı. Adapazarı'nın bütün ilçelerinin yolları duble."dedi.