Önce iş arkadaşını öldürdü sonra intihar etti!

2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın torna bölümünde Mustafa Özcan (60) ile Oğuz Bozkurt (49) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Mustafa Özcan, tabancayla Oğuz Bozkurt'a ateş etti. Daha sonra Özcan, aynı silahla kendi kafasına ateş etti.
Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Özcan ve Bozkurt'un öldüğü belirlendi.
Özcan ve Bozkurt'un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.