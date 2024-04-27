Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz'a ağır sözler

Hasan Can Kaya, kendisine gönderme yapan Cem Yılmaz’a yanıt verdi.
Muhabir Online'ın Cem Yılmaz'ın bir gösterisinde kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatmasıyla beraber Kaya ''Kısa bir sakatlık geçirdim, çok küçük bir sakatlık, oyuna benim yerime veteran (kıdemli) komedyenlerden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış yine de çabasını takdir ettim'' şeklinde konuştu.
CEM YILMAZ'IN ESPRİSİ
Cem Yılmaz, kapalı gişe stand up gösterisinde, Hasan Can Kaya'yı ve 'Konuşanlar' programını tiye alarak espri yapmıştı.
Seyircilerden Yılmaz'a gelen "Gebze'den geldik" sözleri üzerine Yılmaz, "Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi" ifadelerini kullanmıştı.
Sonrasında Kaya'nın küfürlü konuşmasını ele alan Yılmaz, "O böyle konuşuyor ya böyle 'naber ak, iyi sen ak', siz de Gebze'den gelin tamam mı a*k?" diyerek komedyeni eleştirmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.