Kâmil Çöpür, imza gününde sevenleriyle buluştu

İlimizin eğitimci ve yazarları arasında yer alan, aynı zamanda gazetemizin köşe yazarı olan Kâmil Çöpür, 6’ncı kitabının imza gününde mutluluk ve heyecanı bir arada yaşadı. Daha önce kaleme aldığı Esey ve Haydar Çavuş, Suçum Kadın Olmak, Serpil, Aydınlık Pınarı Köy Enstitüleri ve Bir Yürekte İki Sevda adlı romanları ile adından söz ettirmeyi başaran yazar Çöpür, bu defa kendi hayatını anlattığı ‘Ateşten Yıllar’ kitabının imza gününde sevenleriyle bir araya geldi. Çöpür bugün Soydan İş Merkezi’nin alt katında bulunan Kitap Keyfim’de sevenlerine kitabını imzaladı. Çöpür’ün imza törenine İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Erdem Arcan, Kocaeli Mali Müşavirler Odası Başkanı Özcan Çakır, Biz Kandırayız Platformu Başkanı Aygün Aynagöz, Çöpür’ün öğrencileri ve çok sayıda vatandaşlar katılım sağladı. İmza töreninin ardında gazetemize konuşan Yazar Kâmil Çöpür, “Bugün altıncı kitabımı imzalıyorum. Hayat hikayemi romanlaştırdığım bu kitap da üniversite yıllarım, 68 Kuşağı, 12 Mart ve 12 Eylül döneminde yaşadıklarımı kitaplaştırdım. Öğretmenlik ve öğrencilerle olan anılarımı yazdım. Yazım hayatına 2013 yılında başladım. Hayat mücadelesinde ve zaman bulamamaktan yazarlığa geç başladım. Emekli olduktan sonra kitap yazmaya başladım. Bu çıkarttığım altıncı kitabım, benim kitaplarımın çoğu gerçek hayatta yaşadığım hikayelerdir” şeklinde konuştu.

Yazar Kâmil Çöpür kimdir

Kâmil Çöpür 1949 yılında Malatya'nın Akçadağ ilçesinin Büyük Çimiş Köyü'nde doğdu. İlk, orta ve Lise öğrenimini Malatya'da, Yüksek Öğrenimini Ankara'da yaptı. İzmit Ticaret Lisesi'nde Meslek Dersleri Öğretmeni olarak 25 yıl görev yapan yazarın, bu dönem içinde Ticaret Liseleri için yazmış olduğu Mesleki Uygulama, Muhasebe Teknikleri, Şirketler Muhasebesi ve Beşerî İlişkiler adlı kitapları Talim Terbiye Kurulunca Ticaret Liselerine kaynak kitap olarak önerildi. Yazar altı yıl serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik yaptı. Meslek Yüksek Okullarında öğretim görevlisi olarak çalıştı. Dershanelerde açık öğretim fakültesi öğrencilerine muhasebe dersleri verdi. Millî Eğitim Bakanlığı'nın Lise Mezunlarını Meslek edindir- me projesinde iki yıl görev aldı. Millî Eğitim Bakanlığı'nın Tekirdağ'da Ticaret Liseleri meslek dersleri öğretmenleri için düzenlediği Hizmet içi eğitiminde öğretim görevlisi olarak görev aldı.1999 depreminden sonra İsviçre Kızılhaç Örgütünün finanse ettiği ve Meksa Vakfı ile ortaklaşa düzenledikleri mesleki eğitim kurslarında altı yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı. On yıl Kosgeb'in düzenlediği girişimcilik eğitimlerinde görev aldı. Demokratik kitle örgütlerinde değişik görevler alan yazarın gazetelerde çeşitli makaleleri yayınlanmıştır. Şu anda Kocaeli'nde yerel bir gazetede haftada bir gün makaleleri yayınlanmaktadır. Esey ile Haydar Çavuş, Serpil, Suçum Kadın Olmak, Aydınlık Pınarı Köy Enstitüleri, Bir Yürekte İki Sevda adlı romanları vardır.