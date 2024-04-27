Kadınlara 'cehennemde yanacaksınız' diye bağırdı

İzmir’in İZBAN durağında bir kadının arkasından yaklaşan bir kişi “Cehennemde yanacaksınız” diye bağırdı. Şahsın elindeki “Ateşe dayanacağınız kadar günah işleyin” yazılı bir karton sosyal medyada yayılan videoda görüldü.
İzmir yerel basınında ortaya çıkan habere göre şahsın tacizine uğrayan kadın neye uğradığını şaşırarak “Bakın az önce İzmir İZBAN’da kız yeğenimle beraber yürüyen merdivenlerden çıkıyorum. Arkadan bu ne idüğü belirsiz provakatif adam bana ve yeğenime ‘cehennemde yanacaksınız’ diye bağırmaya başladı. Üzerimde ne olduğu çok önemli değil ama yine de söyleyim. Bir kot bir tişört var. Bu taciz değilde ne? Bu provakatif bir eylem değil de nedir?” ifadelerini kullandı.
''EDEBİN ÇOCUKLARA TECAVÜZ EDİLİRKEN NERDEYDİ?''
Olaydaki şahsın videosu sosyal medyada yayımlandı. Videoda şahsın kadına hakaret ettiği diyaloglar görüldü.
Kadın şahsın provokasyonuna ''senin edebin çocuklara tecavüz edilirken nerdeydi?'' diyerek karşılık verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.