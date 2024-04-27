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Kaldırımda yürüyen kadını hayattan koparan sürücü tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde dün kaldırımda yürüdüğü esnada çarptığı kadının ölümüne sebep olan 22 yaşındaki otomobil sürücüsü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
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Kaldırımda yürüyen kadını hayattan koparan sürücü tutuklandı mask
Kaldırımda yürüyen kadını hayattan koparan sürücü tutuklandı
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Kaza, dün sabah saat 08.49'da Kocaali-Karasu D-010 duble yolu Aşağı Aziziye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Karasu Adliyesi'nde personel olan Zahide Saatçi (58), adliyeye gitmek üzere kaldırımda yürürken, sürücüsü E.E.’nin (22) kontrolünden çıkan 54 AGG 236 plakalı otomobilin çarpması neticesinde olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kardeşi Cevdet Özdemir’in teröristlerce şehit edilmesinin ardından 2015 yılında İstanbul Adliyesi’nde göreve başladığı ve 2022 yılından itibaren de Karasu Adliyesi’ne atanarak görevine devam ettiği öğrenilen Zahide Saatçi için dün Karasu Adliyesi’nde bir tören düzenlendi. Yaşanan kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü E.E. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaldırımda yürüyen kadını hayattan koparan sürücü tutuklandı

Feci kaza kameraya yansımıştı
Öte yandan, feci kazanın araç içi kamerası görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Görüntüde, kontrolden çıkarak savrulan otomobilin kadına çarptıktan sonra takla attığı anlar yer aldı.
# SÜRÜCÜ

27 Nis 2024 - 17:35 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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