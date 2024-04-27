HAYDİ SERDAR... FENER'İ YEN..

Kocaelispor maçlarında da tuttu. Hem de skor olarak, yerel seçimde bile %70'e yakın bir doğruluk oranı ile tutturdum. Bunlar ismi üstünde tahmin.

İşin tuzu biberi. Az sonra başlayacak derbi maçında benim için en önemli şey, Serdar Topraktepe'nin Beşiktaş'ın başında sahaya çıkacak olması. Kocaelispor'a çağ atlatan, iki kupa kazandırtan, teknik adam olarak üçüncü kupaya yaklaşan Serdar Topraktepe, Santos faciasından önce Beşiktaş'ta göreve geldiğinde bir anda takımı ateşlemişti.

Semih Kılıçsoy'u yetiştiren Serdar Topraktepe, bu konuda tek bir kelime bile etmedi. Benim Kocaelispor dışında hiçbir kulübüm olmamıştır. Hayattaki en güzel, en sevindiğim, en mutlu olduğum istikrarım budur.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan nefret etmiyorum. Çünkü onlar için hiçbir şey hissetmiyorum. Ama bu akşam ilk kez, 58 yaşımda, Beşiktaş'ın tarafını tutacağım.

90 dakika boyunca. Bunun dışında yine işim olmaz. Bir futbol insanı olarak izlerim, o kadar.

Ama bu akşam Serdar'ın kazanmasını birçok yönden istiyorum. Serdar Topraktepe gittiği her kulüpte efsane olmuştur. Ama Kocaelispor'da öyle şeyler yaşamıştır ki, adeta bizden biri olmuştur.

Mustafa Serdar bu akşam Fenerbahçe karşısında bence sansasyonel bir sonuç alacaktır. Normal şartlarda kadro kalitesi, istatistikler Fenerbahçe'nin henüz 45 dakikada Kadıköy'de maçı bitirebileceğini gösteriyor. Ancak oynanan bahis oranları, yatırılan paralar, takım içerisindeki İsmail Kartal'a olan muhalefet, Ali Koç'a olan muhalefet, art arda gelen kötü sonuçlar, bütün tahminleri alt üst edebilir.

Kimsenin cebine bu maçta çok kolay para konmaz. Buna izin verilmez. İşte Kocaelispor'unda hiç unutamadığı Serdar Topraktepe, Türk futbolunda da unutulmaz bir teknik adam olacaktır.

İki yıl önce Serdar'ın göreve gelmesi için yaptığım girişimler yönetimden destek görmedi. Ama işte o Serdar, şu anda Beşiktaş'ın başında. Bu gece belki de tarihe geçecek.

En azından kaybetse bile çok fazla eleştirilemeyecek. Eski hocası İsmail Kartal, Serdar'a karşı daha tedirgin ve gergin olacak. Bu gece bütün Kocaeli sporluların Serdar için dua etmesini istiyoruz.

Bu maç, Serdar'ın geleceği için kazanılacak bir maçtır. Sonuçta ne Beşiktaş, ne Fenerbahçe, ne Galatasaray, ne de Trabzonspor umurumda bile olmaz. Normal şartlarda Fenerbahçe ilk yarıda maçı bitirir.

Ancak benim kafamdaki şartlar oturursa, bu maçların durumunu çok iyi bilen Serdar, takımını çok iyi motive edecektir. İlk golü Beşiktaş'ın atması benim için sürpriz olmaz. Haydi Serdar Topraktepe, sana güveniyoruz.