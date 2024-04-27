Kocaeli'nin ilk fantastik dizisi YouTube'da!

2. SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Geçtiğimiz günlerde galasını yapan "Temas" dizisi, Temas dizisi YouTube'da dizi severlerle buluştu. Seyirciden tam not alan dizinin 2. sezonu için hazırlıkların başladığı da öğrenildi.

ŞEHİR TİYATROSU OYUNCULARI YAZIP YÖNETTİ

Gerilim, dram ve fantastik kategorilerde yer alan dizi, yüksek kalitede görüntü ve ses kullanımıyla adeta bir başyapıt haline gelmiş durumda olan dizide Kocaeli Şehir Tiyatrosu oyuncularından oluşan profesyonel bir ekip seyirciyi karşılıyor.

KOCAELİ İÇİN İLK

Dizinin oyuncu ve senaryo kadrosunda yer alan aynı zamanda Kocaeli Şehir Tiyatroları Şube Müdürü olan Bedir Taşdemir "Senaryosunu Kurgusunu Yapımcılığını ve oyunculuğunu üstlendiğimiz Temas dizisi Youtube da yayınlanmaya başlamıştır.3 Mart Pazar Günü Kocaeli Süleyman Demirel Kültür Merkezin de gerçekleşen Temas Dizisi galasın da ki görüntülerden sonra Kocaeli Şehrinde Gençlerin sektöre güzel girişlerinin bir örneği oldu.Tüm imkanları kendi çabalarımızla oluşturduğumuz dizide en önemli etkenlerden biri de fantastik bir hikaye olması.Tür olarak Gerilim Dram ve Fantastik kategorisinde olan dizimiz de yüksek kalite görüntü ve ses kullanmamız diziyi profesyonel seviyeye taşımamıza olanak sağlamış oldu.Kocaeli ilinde yapılan ilk fantastik dizi olacakta kayıtlara geçmiştir. "dedi.