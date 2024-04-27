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Darıca Gençlerbirliği amatör lige düştü

TFF 3. Lig 3. Grup'un son haftasında Akhisaspor'u 2-0 mağlup etmesine rağmen Darıca Gençlerbirliği, küme düştü.

İhlas Haber Ajansı
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Darıca Gençlerbirliği amatör lige düştü mask

TFF 3. Lig 3. Grup'un son haftasında Darıca Gençlerbirliği, Akhisarspor'u konuk etti. Rakibini 2-0 mağlup eden ev sahibi, 12. sırada bulunan Bayburt ÖİS'nin Fatsa Belediyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmesiyle Bölgesel Amatör Lig’e düştü.

27 Nis 2024 - 18:43 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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