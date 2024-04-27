Merkez Bankası faiz kararını açıkladı, bankalar mevduat faizlerini güncelledi!

Güncel mevduat faiz oranları, elinde nakit parası bulunan yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) nisan ayında politika faizini sabit bırakmasının ardından, hangi bankanın ne kadar faiz verdiği merak ediliyor.

Ellerinde bulunan nakit paraları değerlendirmek isteyen yatırımcılar ise mevduat faizi hesaplama ekranından, güncel banka mevduat faiz oranlarını görüntüleyebiliyor.

Bazı bankalarda yıllık 3 aylık vadeyle yeni müşterilere özel yüzde 58 buçuğa kadar faiz fırsatları oluştu. Peki, nisan ayı mevduat faiz oranları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

2024 nisan ayı güncel banka mevduat faiz oranlarında yeni fırsatlar oluşmaya başladı. Nakit birikimlerini yıllık 3 aylık vadeyle faize yatırmak isteyen yatırımcılar, yenilenen mevduat faizleriyle büyük kazanç sağlayabiliyor. Bazı bankalarda güncel mevduat faiz oranı yüzde 58 buçuğa dayanmış durumda. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte nisan ayı itibarıyla güncel banka mevduat faiz oranları.

GÜNCEL MEVDUAT FAİZİ ORANLARI

Nisan 2024 itibarıyla ana para 1 milyon TL'ye 3 aylık vade süresiyle en yüksek faiz veren bankalar şu şekilde;

ODEABANK

Odeabank'ta yeni müşteri olan yatırımcılara özel yüzde 58,5 faiz fırsatı yer alıyor. Faiz oranı: Yüzde 58,5, Vade Sonu Tutar: 1.139.696,72 TL, Net Kazanç: 139.696,72 TL

AKBANK

AKBANK yeni müşterilere özel yüzde 57 faiz fırsatı sunuyor. Faiz oranı: Yüzde 57, Vade Sonu Tutar: 1.136.114,75 TL, Net Kazanç: 136.114,75 TL

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 57, Vade Sonu Tutar: 1.136.114,75 TL, Net Kazanç: 136.114,75 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: Yüzde 57, Vade Sonu Tutar: 1.136.114,75 TL, Net Kazanç: 136.114,75 TL

GARANTİ

Faiz oranı: Yüzde 55, Vade Sonu Tutar: 1.131.338,8 TL, Net Kazanç: 131.338,8 TL

EN PARA

Faiz oranı: Yüzde 54, Vade Sonu Tutar: 1.128.950,82 TL, Net Kazanç: 128.950,82 TL

N KOLAY

Faiz oranı: Yüzde 52, Vade Sonu Tutar: 1.124.174,86 TL, Net Kazanç: 124.174,86 TL

TEB

Faiz oranı: Yüzde 49,5, Vade Sonu Tutar: 1.118.204,92 TL, Net Kazanç: 118.204,92 TL

YAPI KREDİ

Faiz oranı: Yüzde 49, Vade Sonu Tutar: 1.117.010,93 TL, Net Kazanç: 117.010,93 TL

FİBA

Faiz oranı: Yüzde 47,5, Vade Sonu Tutar: 1.113.428,96 TL, Net Kazanç: 113.428,96 TL

HAYAT FİNANS

Faiz oranı: Yüzde 45,73, Vade Sonu Tutar: 1.109.202,24 TL, Net Kazanç: 109.202,24 TL