Merkez Bankası faiz kararını açıkladı, bankalar mevduat faizlerini güncelledi!

Güncel mevduat faiz oranları, elinde nakit parası bulunan yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) nisan ayında politika faizini sabit bırakmasının ardından, hangi bankanın ne kadar faiz verdiği merak ediliyor.
Ellerinde bulunan nakit paraları değerlendirmek isteyen yatırımcılar ise mevduat faizi hesaplama ekranından, güncel banka mevduat faiz oranlarını görüntüleyebiliyor.
Bazı bankalarda yıllık 3 aylık vadeyle yeni müşterilere özel yüzde 58 buçuğa kadar faiz fırsatları oluştu. Peki, nisan ayı mevduat faiz oranları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?
2024 nisan ayı güncel banka mevduat faiz oranlarında yeni fırsatlar oluşmaya başladı. Nakit birikimlerini yıllık 3 aylık vadeyle faize yatırmak isteyen yatırımcılar, yenilenen mevduat faizleriyle büyük kazanç sağlayabiliyor. Bazı bankalarda güncel mevduat faiz oranı yüzde 58 buçuğa dayanmış durumda. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte nisan ayı itibarıyla güncel banka mevduat faiz oranları.
GÜNCEL MEVDUAT FAİZİ ORANLARI
Nisan 2024 itibarıyla ana para 1 milyon TL'ye 3 aylık vade süresiyle en yüksek faiz veren bankalar şu şekilde;
ODEABANK
Odeabank'ta yeni müşteri olan yatırımcılara özel yüzde 58,5 faiz fırsatı yer alıyor. Faiz oranı: Yüzde 58,5, Vade Sonu Tutar: 1.139.696,72 TL, Net Kazanç: 139.696,72 TL
AKBANK
AKBANK yeni müşterilere özel yüzde 57 faiz fırsatı sunuyor. Faiz oranı: Yüzde 57, Vade Sonu Tutar: 1.136.114,75 TL, Net Kazanç: 136.114,75 TL
DENİZBANK
Faiz oranı: Yüzde 57, Vade Sonu Tutar: 1.136.114,75 TL, Net Kazanç: 136.114,75 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz oranı: Yüzde 57, Vade Sonu Tutar: 1.136.114,75 TL, Net Kazanç: 136.114,75 TL
GARANTİ
Faiz oranı: Yüzde 55, Vade Sonu Tutar: 1.131.338,8 TL, Net Kazanç: 131.338,8 TL
EN PARA
Faiz oranı: Yüzde 54, Vade Sonu Tutar: 1.128.950,82 TL, Net Kazanç: 128.950,82 TL
N KOLAY
Faiz oranı: Yüzde 52, Vade Sonu Tutar: 1.124.174,86 TL, Net Kazanç: 124.174,86 TL
TEB
Faiz oranı: Yüzde 49,5, Vade Sonu Tutar: 1.118.204,92 TL, Net Kazanç: 118.204,92 TL
YAPI KREDİ
Faiz oranı: Yüzde 49, Vade Sonu Tutar: 1.117.010,93 TL, Net Kazanç: 117.010,93 TL
FİBA
Faiz oranı: Yüzde 47,5, Vade Sonu Tutar: 1.113.428,96 TL, Net Kazanç: 113.428,96 TL
HAYAT FİNANS
Faiz oranı: Yüzde 45,73, Vade Sonu Tutar: 1.109.202,24 TL, Net Kazanç: 109.202,24 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.