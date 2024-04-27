İYİ Parti Kongresi 3. Tura Kaldı!

İYİ Partinin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi için yapılan oylamanın ikinci turu tamamlandı.İlk turda Grup Başkanı Koray Aydın oyların 472'sini, Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu oyların 378'ini alırken Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın 319 oy aldı. Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz ise sadece 2 oy aldı.

İlk turun ardından Tolga Akalın oylamadan çekildi. İkinci turda Koray Aydın ile Müsavat Dervişoğlu yarıştı.

Müsavat Dervişoğlu: 570 Koray Aydın: 565 oy aldı. Kongre üçüncü tura kaldı.