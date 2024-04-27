TCDD'den Kolin'e 8,1 liralık ihale

TCDD, 2 Nisan’da Çerkezköy-Kapıkule hattı istasyon binalarının inşası, Kapıkule gar ve gümrüklü alan yenileme işleri, güvenlik sistemleri tesisi, Çorlu dere ıslahı ve etkileşimli demiryolu hattının dere ıslahına uygun yapılması için ihaleye çıktı. Pazarlık usulüyle yapılan bu ihaleye 8 şirket katıldı. İhaleyi, 8 milyar 184 milyon 458 bin TL’ye Kolin İnşaat aldı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; AKP’nin iktidarı döneminde yükselişe geçen Kolin İnşaat, 2011 yılından bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, TCDD Genel Müdürlüğü ve birçok devlet kurumu ve belediyeden 59 kamu ihalesi aldı.

Şirketin imza attığı bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli ise 29 milyar 125 milyon 678 bin TL

Kaynak: T24