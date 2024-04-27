Kodaz, rakibi Koray Aydın için oy istedi, delegeler yuhaladı

İYI Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayında başkanlık seçimi devam ediyor. Seçimin ikinci turunda 3 oy alan Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, rakibi Koray Aydın için oy istedi. Kodaz, Aydın için oy istemesinin ardından salonda hazır bulunan delegeler tarafından yuhalandı. Delegeler tarafından yuhalanan Kodaz, salonu terk etti.