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Kodaz, rakibi Koray Aydın için oy istedi, delegeler yuhaladı

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, rakibi Koray Aydın için oy istedi, o anların ardından salonda bulunan delegeler tarafından yuhalandı.

Kodaz, rakibi Koray Aydın için oy istedi, delegeler yuhaladı mask

İYI Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayında başkanlık seçimi devam ediyor. Seçimin ikinci turunda 3 oy alan Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, rakibi Koray Aydın için oy istedi. Kodaz, Aydın için oy istemesinin ardından salonda hazır bulunan delegeler tarafından yuhalandı. Delegeler tarafından yuhalanan Kodaz, salonu terk etti.
# İyi Parti

27 Nis 2024 - 20:28 - Siyaset

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