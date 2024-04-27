Telegram, 1 milyar kullanıcıya yaklaştı

Birçok kullanıcı da uygulamaya bu amaçla yöneldi. Ancak zamanla uygulama evrim geçirdi ve insanların gizli saklı tutmak istedikleri aktiviteleri için tercih ettikleri bir uygulama haline geldi. Zamanla uygulamanın başlıca cazibe noktası olan anonimlik ve denetimsizlik oldu. Ancak görünen o ki bu vaat kullanıcı nezdinde karşılık bulmuş. Çünkü uygulama kullanıcı sayısını hızla arttırmaya devam ediyor. Telegram’ın milyarder kurucusu Pavel Durov, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, hızla yayılan uygulamanın bir yıla kalmadan 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşmış olacağını söyledi. Daha önce de Rusya’da son derece popüler olan VK adlı platformu kuran Durov, 2014 yılında Rusya’dan ayrılmış ve şirketini de Dubai’ye taşımıştı.

Şirket bugün hala Dubai’den faaliyet göstermeye devam ediyor. Bazı devletlerin uygulamaya belli sınırlamalar getirmek ya da belli başlı konuları sansürlemek için kendilerine baskı yaptığını söyleyen Pavel Durov, buna karşın bu istekleri her zaman geri çevirdiklerini ifade etti. Telegram, Türkiye gibi ülkelerde daha çok +18 içerikler ve kaçak bahis siteleri için kullanılıyor olsa da aslında Ukrayna ya da Rusya gibi konvansiyonel iletişim kanallarının kısıtlandığı ülkelerde politik konularda bilgi paylaşımı için de yaygın şekilde kullanılıyor. Nitekim Rusya-Ukrayna savaşı sırasında cepheden en net bilgiler genelde Telegram kanalları üzerinden paylaşılıyor.