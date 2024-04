Hürriyet, görüntüleri çeken Tavşantepeli Çiçek Yıldız’a teşekkür etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde Tavşantepe Mahallesi’nde yaşanan kumpas olayını tesadüfen kayıt altına alan Çiçek Yıldız’ı makamında ağırladı. Başkan Hürriyet, “Tüm Türkiye’nin konuştuğu, AKP’li meclis üyesinin İzmit’i rezil ettiği ve bize kumpas kurmaya çalıştığı anları kayıt altına alan Çiçek Ablamızı ağırlıyoruz. Çiçek Abla, oTavşantepe’de yaşıyor ve o gün oradaydı. Çiçek Abla’nın tesadüfen video çektiği anlarda yansıyan o görüntülerde bizlere kurulmaya çalışılan kumpas ortaya çıkmış oldu.

“AKP’NİN GELDİĞİ NOKTANIN ÖZETİ"

Bu görüntüler aslında geçtiğimiz 5 yılı özetler nitelikteydi. Hatta Akp’nin geldiği noktanın özeti. Bugün nelere sebep olacağını bilmeden, farkında olmadan o videoyu çekti. Orada yaşanan olayları insanlara göstermek adına kayıt aldı. Tüm ulusal ve yerel kanallarda gündem olan videodaki ses Çiçek Ablamızın sesi. Ona bir teşekkür borcum var.

“VİDEO OLMASAYDI KAYYUM ATANABİLİRDİ”

O kayıt olmasaydı, bize atılacak o iftira nedeniyle bugün müfettişe veya savcılığa hesap veriyorduk. Belki de kayyum ataması ile karşı karşıya kalabilirdik. Bu kayıt bizi aklayan, bizim nelerle mücadele ettiğimizi, Akp’nin nasıl organize bir kötülükle üzerimize geldiğini gösteren büyük bir delil. 5 yıldır yaşadığımız haksız saldırıları ortaya çıkardı. Çiçek Ablamıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yapılan haksızlığa karşı dik duran insanlar çok kıymetli. O gün iyi ki bizimleydi.

YILDIZ, “HER ŞEY ORTADA”

Çiçek Yıldız, “O gün bir olay yaşandığını duyunca alana gittim. Başkanımızı video çekmek isterken bir anda hiç anlamadığım bir şekilde İbrahim Efe kendini yere attı. O an söylediklerim tamamen doğal. Her şey o videoda göründüğü gibi. İbrahim Efe’nin kendisini yerlere atması, polis diye bağırmasına inanamadım. Allah’tan video var ve her şey ortada” dedi.