İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk sözler

Meral Akşener'den sonra yeni genel başkanını seçmek üzere toplanan İyi Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda seçim yarışını Müsavat Dervişoğlu kazandı. Genel başkanlığa seçilmesinin ardından Müsavat Dervişoğlu, bir teşekkür konuşması yaptı.

"BEN BİR YARIŞ KAZANMADIM ÇÜNKÜ KİMSEYLE YARIŞMADIM"

Açıklamalarında Müsavat Dervişoğlu şunları söyledi: "Bu yolculuğa çıkarken Allah hakkımızda hayırlısı neyse onu nasip etsin diye dua ettim. Milletim için dua ettim partim için dua ettim. Ben bir yarış kazanmadım. Çünkü kimseyle yarışmadık biz. Herkesin gözü bu kongredeydi. En küçük bir tatsız olay bile yaşanmadı.

"KORAY AYDIN DA TOLGA AKALIN DA BENİM KARDEŞİMDİR"

Bu iyiler ve cesurlar hareketinin nasıl bir siyasi hareket olduğunun en büyük delilidir. Konuşurken de ifade ettim Sayın Koray Aydın benim aile büyüğüm ve abimdir. Sayın Tolga Akalın da benim kardeşim ve ailemin bir ferdidir. Sizlerin adayları olarak bu yolculuğa çıktık. Siz asıl çok büyük bir ailesiniz size mensup olmaktan hepimiz iftihar ediyoruz.

"BUGÜN İTİBARIYLA BİRBİRİMİZE SARILARAK YARALARIMIZI SARACAĞIZ"

Bugün itibarıyla birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız. Sonra da Allah'ın izniyle konuşmamda ifade ettiğim gibi iktidar yolculuğunu abim Koray Aydınla kardeşim Tolga Akalın ile ve bu dava için alın teri döken sizlerle yolculuğumuza devam edeceğiz.

"ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Herkes emin olsun artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah hepinizden razı olsun."

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Müsavat Dervişoğlu, 1960 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaokulu Fatsa'da, liseyi Samsun'da bitirdi. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. 1991 yılından itibaren İzmir'de ticaretle uğraştı ve birçok firmada üst düzey yöneticilik yaptı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 27. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. İYİ Parti Grup Başkan Vekilidir. Müsavat Dervişoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

GİK VE MDK ÜYELERİ BELİRLENECEK

Kurultayda, partinin yetkili kurullarının seçimine geçilecek. Bu kapsamda da delege, 50'si asıl, 25'i yedek 75 Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ile 11'i asıl, 7'si yedek 18 Merkez Disiplin Kurulu üyesini belirleyecek.

Kaynak: HABERLER.COM