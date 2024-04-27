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Polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı: 2 yaralı

Adıyaman Altınşehir Polis Karakolu'nda bir polis, diğer polis memurlarına silahla ateş açtı. Olayda 2 polis memuru yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı: 2 yaralı mask

Adıyaman'da bir polis, karakolda görev başında olan diğer polis memurlarına silahla ateş etti. İlk belirlemelere göre 2 polis memuru yaralandı.

DİĞER POLİS MEMURLARINA ATEŞ ETTİ

Olay, Adıyaman Altınşehir Polis Karakolu'nda yaşandı. İddiaya göre, karakolda görevli bir polis memuru, bilinmeyen bir nedenle görev başındaki diğer polis memurlarına silahla ateş etti.

Olayda 2 polisin yaralandığı öğrenildi.

27 Nis 2024 - 22:28 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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