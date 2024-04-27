İYİ PARTİ GİK ÜYESİ OLARAK SEÇİLDİ

50 KİŞİLİK LİSTE
Kongrede ayrıca 50'si asıl, 25'i yedek 75 Genel İdare Kurulu üyesi ile 11'i asıl, 7'si yedek 18 Merkez Disiplin Kurulu üyesi belirlendi. Dervişoğlu’nun 50 kişilik Genel İdare Kurulu listesinde Kocaeli’den sadece Cumali Durmuş yer aldı. Durmuş geçen dönemde de aynı görevi yürütüyordu.
50 KİŞİLİK LİSTE
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.