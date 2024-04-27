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İYİ PARTİ GİK ÜYESİ OLARAK SEÇİLDİ

İYİ Parti Kurultay'ında yapılan üçüncü tur seçimleri sonucunda yeni genel başkan Müsavat Dervişoğlu oldu. İYİ Parti'de Genel İdare Kurulu Asil Üyelerinde 20.sıradan Cumali Durmuş, Kocaeli'den tek listeye giren oldu.

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İYİ PARTİ GİK ÜYESİ OLARAK SEÇİLDİ
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50 KİŞİLİK LİSTE
Kongrede ayrıca 50'si asıl, 25'i yedek 75 Genel İdare Kurulu üyesi ile 11'i asıl, 7'si yedek 18 Merkez Disiplin Kurulu üyesi belirlendi. Dervişoğlu’nun 50 kişilik Genel İdare Kurulu listesinde Kocaeli’den sadece Cumali Durmuş yer aldı. Durmuş geçen dönemde de aynı görevi yürütüyordu.

İYİ PARTİ GİK ÜYESİ OLARAK SEÇİLDİ

27 Nis 2024 - 23:22 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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