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Hürriyet, paylaştığı video ile Efe'nin kumpası nasıl planladığını gösterdi

Başkan Hürriyet, sosyal medyadan paylaştığı video ile AKP meclis üyesi İbrahim Efe’nin kumpası nasıl planladığını gösterdi

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Hürriyet, paylaştığı video ile Efe'nin kumpası nasıl planladığını gösterdi mask
Hürriyet, paylaştığı video ile Efe'nin kumpası nasıl planladığını gösterdi
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kumpas olayından bir detayı daha sosyal medya hesabından paylaştı. AKP’li meclis üyesinin kumpası planladığı anların yansıdığı görüntülerde, "Başkan talimat verdi, bana saldırdılar" ifadeleri kullanılıyor. Başkan Hürriyet,  konuyla ilgili olarak, "Her dönem başı bir kumpas çabası içine giren AKP’nin kötülükleri her defasında ayaklarına dolanıyor" dedi. 

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# Meclis, AKP, medya, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

27 Nis 2024 - 23:58 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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