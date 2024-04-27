Hürriyet, paylaştığı video ile Efe'nin kumpası nasıl planladığını gösterdi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kumpas olayından bir detayı daha sosyal medya hesabından paylaştı. AKP’li meclis üyesinin kumpası planladığı anların yansıdığı görüntülerde, "Başkan talimat verdi, bana saldırdılar" ifadeleri kullanılıyor. Başkan Hürriyet, konuyla ilgili olarak, "Her dönem başı bir kumpas çabası içine giren AKP’nin kötülükleri her defasında ayaklarına dolanıyor" dedi.

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