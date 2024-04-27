Hürriyet, paylaştığı video ile Efe'nin kumpası nasıl planladığını gösterdi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kumpas olayından bir detayı daha sosyal medya hesabından paylaştı. AKP’li meclis üyesinin kumpası planladığı anların yansıdığı görüntülerde, "Başkan talimat verdi, bana saldırdılar" ifadeleri kullanılıyor. Başkan Hürriyet, konuyla ilgili olarak, "Her dönem başı bir kumpas çabası içine giren AKP’nin kötülükleri her defasında ayaklarına dolanıyor" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.