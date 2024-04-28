Hürriyet: "AKP, İzmit’i tüm Türkiye’ye rezil etti"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tavşantepe’de yaşanan kumpas ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. İbrahim Efe ile öncesinde yaşanan olaylara da değinen Başkan Hürriyet, şu ifadeleri kullandı: Biz 2019’da göreve geldiğimizde 15 yıl sonra İzmit Belediyesini teslim almıştık. Daha görev gelir gelmez bir sürü iftirayla karşı karşıya kaldık. O 5 yıllık süreçte Fatma Başkan kavgacı algısını oluşturmaya çalıştılar. Kavgayı çıkaran onlar, tahrik eden onlar, iftira atan onlar. Fakat çok sesli korolarıyla beni yazıp çizdiler. Bugün geldiğimiz noktada İbrahim Efe’nin yarattığı bu durum bize 5 yıllık süreci özetledi.

“GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI”

Allah büyük. Eninde sonunda gerçekler ortaya çıkıyor. Cami yalanı da ortaya çıkmıştı. Bu olayda da video sayesinde gerçekler ortaya çıktı. Akp meclis üyesi İbrahim Efe, biz göreve geldiğimizde hem muhtardı hem de İzmit Belediyesi çalışanıydı. O dönem içerisinde ciddi disiplinsizlikler yaptı. Bizi sürekli provoke etmek, zor durumda bırakmak istedi. 1453 günlük çalışması görünüyor fakat sadece 145 gün kart basmış. Fark ettik ki kendisi bankamatikçi. Tabi hemen ihtar yaptık.

“BÜYÜKŞEHİR ÖDÜLLENDİRDİ”

Ekmeğiyle oynamak istemedik tabi ki. Sonuçta bir ailesi var. Lütfen disipline uy, kart bas dedik. Ama provokatif tavırları devam etmesi nedeniyle iş akdini feshettik. Militanca tavırlar sergileyen, bizleri sabote eden çalışanları tabi ki çıkarmak zorunda kaldık. Bizim bu şekilde işine son verdiğimiz kişileri Akp’li büyükşehir belediyesi ödüllendirdi. Hepsini işe aldı. O dönemde İbrahim Efe bir sürü insanı topladı, eylem yaptı. Sendika başkanları bile bu adamın peşine takıldı.

“VATANDAŞ BİZİ ANLADI”

Çok sesli koro, yandaş basın yine bizi karaladı. Fakat vatandaş sonunda yine bizi anladı. O dönemin meclis üyesi Muharrem Tutuş da aynı karalama kampanyalarına devam etti. Geçtiğimiz seçimlerde Muharrem Tutuş karşımıza belediye başkan adayı olarak çıkarıldı. İbrahim Efe büyükşehirle ödüllendirmekle kalmadı, milletvekili aday listesine yazıldı.

“SİNSİ BİR ŞEKİLDE”

31 Mart günü halkımız bize meclis çoğunluğu ile birlikte yetkiyi verdi. Bu bizim için çok kıymetli. Bu da yine Akp’li kadrolarda müthiş bir rahatsızlık yarattı. Daha ilk günden Akp’nin, nasıl tökezletiriz kafası ile başladık. Büyükşehir, bize haber vermeden bizim sorumluluk alanımıza girdi. Sinsi bir şekilde bunu yaptı.

“TÜGVA VE ENSARIN İNTİKAMINI ALIYORLAR”

İlk mecliste Tügva ve Ensar Vakfı ile yapılmış olan 25 yıllık protokolleri iptal ettik. Tüm Türkiye bunu konuştu. Akp’li seçmenler dahil bizi haklı buldu. Meclis çoğunluğumuz olmadığı için önceki dönem bu protokolleri meclise getirmemize rağmen iptal edememiştik. O dönem Büyükşehir Belediye Başkanı, ‘Siz bir tane alırsanız ben on tane veririm’ demişti. Şimdi bizden bu protokollerin intikamını alıyorlar.

“KİBRİN GETİRDİĞİ NOKTA”

Tavşantepe’de ne yazık ki bizim ekiplerimiz darp edildi. Haberi alır almaz alana gittik. Daha alana inmeye çalışırken görüntülerdeki aktör arkadaşımız birden bire olay çıkarmaya kalktı. Yerde kaç takla attığını sayamadım. Sürekli, ‘Beni dövdüler, polis’ diye bağırmaya başladı. O video sayesinde nasıl bir kumpasla karşı karşıya kaldığımız ortaya çıktı. Şımarıklığın, kibrin, liyakatsizliğin getirdiği nokta bu. Bir de bahsettiğimiz şahıs, belediyeyi kazansalardı başkan yardımcısı olarak görev yapacaktı.

“İZMİT’İ TÜRKİYE’YE REZİL ETTİ”

Bu şahıs tüm Türkiye’ye İzmit’i rezil etti. Kayıtlar olmasaydı biz savcıya ifade veriyorduk. Bu kayıtlar ciddi gerçekleri ortaya çıkardı. Akp’nin özetidir bu kayıtlar. Kumpas kurmak FETÖ taktiği. Bu taktikleri uyguluyorlar. Bu kayıtlar örgütlü bir kötülüğü gösteriyor. Dilediği özürde bile kendi cenahından özür diliyor, bizden özür dilemiyor. Bu kayıtlar olmasa özür de dilemeyecekti. Bu özrün bir kıymeti yok. İzmit’i bu şekilde lekelemeye kimsenin hakkı yok. Öfkeme yenik düştüm demek doğru değil.

“MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM”

Basit bir soruşturmayla geçiştirilecek bir konu değil. Bu göz göre göre bir iftiradır, kumpastır. Böyle insanlar bu kenti temsil edemez. Bu doğru değil. Ben bu durumdan dolayı çok üzgünüm. Kumpas olaylarının 5 yıl daha yaşanacağının göstergesi bir durum. Bizim liyakatla, dürüstlükle, ahlaklı bir şekilde kenti yönetmemiz gerekiyor. Biz dürüst ve düzgün yönetim tarzımızla çalışmaya devam edeceğiz. Muhalefetten de bunu bekliyoruz. Biz uzlaşmaya hazırız. Ben durumu milletimizin takdirine bırakıyor, böyle karalamaların olmamasını arzu ediyorum.