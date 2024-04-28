Türkkan: “İYİ Parti’nin yükseleceğinden kimsenin şüphesi olmasın”

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı bugün yapıldı. Meral Akşener'in yeniden aday olmadığı kurultayda seçim yarışı, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu arasında geçti. İkinci turda da genel başkan belli olmadı ve seçim üçüncü tura kaldı. Üçüncü turda en fazla oyu alan Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in ardından İYİ Parti'nin ikinci genel başkanı oldu.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU’NU TEBRİK EDİYORUM

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabı üzerinden kongre sonucuna ilişkin paylaşımda bulundu. Türkkan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi, “ Türkiye’nin demokrasi ve hürriyete ihtiyaç duyduğu bir dönemde, Cesurlar Hareketi olarak yola çıkan, korku iklimini yıkan, milletimize nefes alma imkânı sunan İYİ Partimizin 5. Olağan Kurultayında Genel Başkan seçilen İzmir Milletvekilimiz Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyorum.

MİLLETİMİZİN SESİ OLACAĞIZ

Milletimizin haklı sesi olabilmek, yaratılan bu istibdat düzenine son verebilmek, milletimizin ve ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne kurulan tuzakları bozabilmek adına çıktığımız bu kutlu yolda ihtiyaç duyduğumuz parti bütünlüğümüzü milletimizin iradesi ve teveccühü ile büyüteceğinden eminim.

MİLLETİMİZİN ÇAĞRISINA KULAK VERECEĞİZ

Partimizin bu yeni dönemde, Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’na önderliğinde; BOP’un Türkiye’ye dayattığı, milleti çeşitlendirip ayrıştıracak olan Türksüz Yeni Anayasa oyununu ve adına çözüm denen yeni bir ihanet projesinin taşeronluğunu yapanların heveslerini kursağında bırakacağımızdan ve uykularını kaçıracağımızdan, milletimizle gönül köprüsünü yeniden inşa edecek olan İYİ Partimizin yeniden yükseleceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizi fakirlik ve yoklukta birleştiren bu düzenin 2028’de sonunu getirecek, milletimizin bize olan çağrısına kulak vererek o kutlu iktidar yolunda yürümeye devam edeceğiz”