Polis, iki meslektaşını şehit etti

Adıyaman Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde bir polis, meslektaşlarına ateş açtı.

20.15 sularında yaşanan olayda polis merkezine çok sayıda ambulans sevk edildi. İki polis ağır yaralı halde hastanelere sevk edilirken, olayın faili polis gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki polisin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

- "Bugün saat 20:15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.’yü yaralamıştır. Olayın faili S.U.Ş, etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır.

- Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur. Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Adıyaman'da, polis merkezinde görevli S.U.Ş.'nin tabancayla vurarak şehit ettiği 2 amirin kimliği belli oldu.

Şehit olan Polis Merkezi Amiri Kamuran Üçgül (46) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Gökhan Özbek’in (42) naaşı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.