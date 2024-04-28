- Asayiş

Polis, bir saldırganı bacağından vurdu

Adana'da iki grup arasındaki bıçaklı, sopalı ve taşlı kavgaya müdahale eden polis, elinde bıçak olan bir saldırganı bacağından vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı
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Polis, bir saldırganı bacağından vurdu mask

Adana merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda, iddiaya göre, kaldırımda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşünce taraflar birbirine taş, sopa, bıçak ve cam şişelerle saldırdı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesine rağmen iki grup kavgaya devam edince polislerden biri elinde bıçak olan şüphelilerden birinin bacağına tabancayla ateş etti. 

Yaralanan şüpheli sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer şüpheliler ise gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
# sağlık, kavga

28 Nis 2024 - 00:42 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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