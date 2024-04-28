Polis, bir saldırganı bacağından vurdu

Adana merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda, iddiaya göre, kaldırımda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşünce taraflar birbirine taş, sopa, bıçak ve cam şişelerle saldırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesine rağmen iki grup kavgaya devam edince polislerden biri elinde bıçak olan şüphelilerden birinin bacağına tabancayla ateş etti.

Yaralanan şüpheli sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer şüpheliler ise gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.