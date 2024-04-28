Kocaelispor - Bandırmaspor
STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
SAAT: 16.00
HAKEMLER: Alpaslan Şen, Erkan Akbulut, Samet Özkul, Erdal Yılmaz
YAYIN: TRT Spor, Bein Sports Max 2, Kocaeli Gazetesi ( Canlı Anlatım)
Kocaelispor bugün saat 16.00'da sahasında Bandırmaspor ile mücadele edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.