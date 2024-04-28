Kocaeli günlerce yağış etkisinde!

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kocaeli'de yağışlar ne kadar sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Kocaeli'de yağışlar günlerce sürecek. Bugün etkisini göstermeye başlayacak olan yağışların yeni haftada da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sıcaklık ise 14 dereceye kadar düşecek. İşte güncel hava durumu: