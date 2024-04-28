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Kocaeli günlerce yağış etkisinde!

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağış olacak mı?

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Kocaeli günlerce yağış etkisinde!
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KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kocaeli'de yağışlar ne kadar sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Kocaeli'de yağışlar günlerce sürecek. Bugün etkisini göstermeye başlayacak olan yağışların yeni haftada da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sıcaklık ise 14 dereceye kadar düşecek. İşte güncel hava durumu:

Kocaeli günlerce yağış etkisinde!
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28 Nis 2024 - 09:09 - Gündem

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