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Özmural'ın acı günü

İzmit Belediyesi önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural'ın 83 yaşındaki annesi Sadife Özmural hayatını kaybetti.

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Özmural'ın acı günü
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İzmit Belediyesi önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural 83 yaşındaki annesinin vefat ettiğini sosyal  medya hesabından yaptığı açıklamada;"Ailemizin en büyüğü canım annemi bugün kaybettim.Cenazesi Pazar günü Yahya kaptan merkez camiinden ikindi namazına müteakip kent mezarlığına defnedilecektir.Hayatı paylaştığın 83 yılın son günü bu günmüş.Mekanın cennet olsun canım annem..."

Özmural'ın acı günü
# Ünal Özmural, İzmit belediyesi, sadife özmural, medya

28 Nis 2024 - 09:14 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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