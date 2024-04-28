Özmural'ın acı günü

İzmit Belediyesi önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural 83 yaşındaki annesinin vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;"Ailemizin en büyüğü canım annemi bugün kaybettim.Cenazesi Pazar günü Yahya kaptan merkez camiinden ikindi namazına müteakip kent mezarlığına defnedilecektir.Hayatı paylaştığın 83 yılın son günü bu günmüş.Mekanın cennet olsun canım annem..."