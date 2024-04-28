- Eğitim

MEB, yeni müfredat çalışması kapsamında ‘inanç temelli’ insan yetiştirmeyi hedefliyor: Fene din ayarı

Din kültürü ve ahlak bilgisi ders içerikleri fen bilgisi dersiyle eşgüdümlü götürülecek.

MEB, yeni müfredat çalışması kapsamında ‘inanç temelli’ insan yetiştirmeyi hedefliyor: Fene din ayarı mask

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), müfredatı sadeleştirme amacıyla başlattığı “ Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” taslak çalışmalarını paylaştı. 4-8. sınıflar ile 9-12. sınıf öğrencilerine okutulacak “din kültürü ve ahlak bilgisi”, “peygamberimizin hayatı” gibi dersleri içeriği yayımlandı.

Yeni model kapsamında “yaratılış teorisini” eğitim sistemine işleyeceği belirtilmişti. Ancak biyoloji dersleri taslaklarında yaratılış teorisinin olmadığı görüldü. Öğretmenlerden din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin fen bilgisi dersleriyle ilişki kurması istendi.

Bu amaçla 5. sınıf öğrencilerine gösterilecek “Allah inancı” ünitesinde, evrenin oluşumunun “tevhit” (Allah’ın birliği) anlayışı üzerinden işlenmesi istendi. Bunun yanı sıra 4. sınıftaki “peygamber sevgisi” ünitesinde de peygamberin çevreye verdiği önemin kavratılması ve çevrenin “yaratıcı” tarafından oluşturulduğuna dikkat çekilmesi istendi.

Kaynak: cumhuriyet

# türkiye, yeni, dikkat

28 Nis 2024 - 09:18 - Eğitim

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Yorumlar

(2)
02

Şirintepeli Emekli - Akp kendine göre din kendine göre egitim kendine göre anayasa yani akp için fazla söze gerek yok akp bu millete ve cumhuriyete hıyanet ediyor .

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 10:57
01

Kurt - Allah ''Adamı topraktan yapmış, adamın kaburga kemiğini söküp kadını yapmış'' biz bunu biliriz. Biyoloji de neymiş... Maymunmuyum ben. :)

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 28 Nisan 10:11

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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