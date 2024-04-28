MEB, yeni müfredat çalışması kapsamında ‘inanç temelli’ insan yetiştirmeyi hedefliyor: Fene din ayarı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), müfredatı sadeleştirme amacıyla başlattığı “ Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” taslak çalışmalarını paylaştı. 4-8. sınıflar ile 9-12. sınıf öğrencilerine okutulacak “din kültürü ve ahlak bilgisi”, “peygamberimizin hayatı” gibi dersleri içeriği yayımlandı.
Yeni model kapsamında “yaratılış teorisini” eğitim sistemine işleyeceği belirtilmişti. Ancak biyoloji dersleri taslaklarında yaratılış teorisinin olmadığı görüldü. Öğretmenlerden din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin fen bilgisi dersleriyle ilişki kurması istendi.
Bu amaçla 5. sınıf öğrencilerine gösterilecek “Allah inancı” ünitesinde, evrenin oluşumunun “tevhit” (Allah’ın birliği) anlayışı üzerinden işlenmesi istendi. Bunun yanı sıra 4. sınıftaki “peygamber sevgisi” ünitesinde de peygamberin çevreye verdiği önemin kavratılması ve çevrenin “yaratıcı” tarafından oluşturulduğuna dikkat çekilmesi istendi.
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Şirintepeli Emekli - Akp kendine göre din kendine göre egitim kendine göre anayasa yani akp için fazla söze gerek yok akp bu millete ve cumhuriyete hıyanet ediyor .
Kurt - Allah ''Adamı topraktan yapmış, adamın kaburga kemiğini söküp kadını yapmış'' biz bunu biliriz. Biyoloji de neymiş... Maymunmuyum ben. :)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.