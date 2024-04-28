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Kocaelilileri bu yaz pırıl pırıl sahiller bekliyor  

Büyükşehir ekipleri, kent genelinde yaptığı temizlik çalışmalarıyla Kocaeli’nin sahil ve plajlarını yaz mevsimine hazırlıyor  

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Kocaelilileri bu yaz pırıl pırıl sahiller bekliyor   mask
Kocaelilileri bu yaz pırıl pırıl sahiller bekliyor  
Kocaelilileri bu yaz pırıl pırıl sahiller bekliyor  
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaza hazırlık çalışmalarına başladı. Bu kapsamda ekipler, Büyükşehir’in sorumluluk alanındaki sahil ve plajlarda hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Kocaeli’de yaşayan herkesin pırıl pırıl denizlerde kulaç atmasını amaçlayan Büyükşehir, bu kapsamda dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödülü olan Mavi Bayrak’ın 2023 yazında 9 ayrı plajda dalgalanmasını sağlamıştı. Büyükşehir, kentin yaz turizminden hak ettiği payı bu yılda almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde yaptığı temizlik çalışmaları ile Kocaeli’nin sahil ve plajlarını yaz mevsimine hazırlıyor. Vatandaşların yeni yaz sezonunda plaj ile kıyıları daha etkin ve sağlıklı kullanabilmesi için bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, sahilleri pırıl pırıl yapıyor.

SOSYAL DONATI ALANLARI YENİLENİYOR

Vatandaşların sahillerde aileleriyle oturup dinlendikleri sosyal donatı alanlarını yenileyen ekipler, halkın güvenli ve sorunsuz bir yaz dönemi geçirmesini amaçlıyor. Bu bağlamda çürümüş ipek halat ve dubalar ile tahrip olmuş ahşapları yenileyen ekipler, plajlardaki iskelelerin bakımlarını yaparak daha kullanışlı hale getirdi. İskelelerdeki kayık çekek yerlerinin bozuk alanlarını onarımdan geçiren Büyükşehir, sahillerde bulunan bisiklet ve yürüyüş yollarının çizgilerini de yenileyerek vatandaşların memnuniyetini kazandı.

ATIKLAR SAHİLLERDEN TEMİZLENİYOR

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahil şeridinde sürekli olarak çalışmalar yürüten Büyükşehir ekipleri, yaz aylarında vatandaşların serinlemek için denize girdiği sahil şeridinde temizlik çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Çöp, izmarit, cam, taş ve organik atıkların sahillerden temizlenmesini sağlayan ekipler, kent genelindeki kıyıların daha temiz bir görünüme kavuşması için yoğun bir mesai harcıyor.

 

# yeni, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

28 Nis 2024 - 09:40 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(1)
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Mert - Kartepr Kule dere simsiyah akıyor, golcuk ten hayvan gubreleri denize dokuluyor...bizi kandirmayin

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 11:14

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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