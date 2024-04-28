Otele giden Türk'ten Milliyet farkı ücreti alındı

Türkiye’nin açık kapı politikası ile sınır kapılarını her milliyetten kim olduğuna bakılmaksızın yurda doldurduğu milyonlarca kaçak, her geçen gün güvenlik tehlikesi yaratmayı sürdürüyor. Türk milleti ise kendi vatanında ikinci sınıf vatandaş olarak muamele görmeye devam ediyor.
Bu ikinci sınıf muamelelerden sonuncusu Antalya’da yaşandı. Antalya’da Limak Lara Hotel’de yaşanan skandal tepki topladı.
Türkiye’den rezervasyon yapılınca otellerin daha fazla fiyat biçtiğini anlayan bir Türk, yabancı bir internet sitesinden rezervasyon yapmaya karar verdi. Başarılı bir şekilde daha uyguna otelde rezervasyon yapan Türk otele geldiğinde karşılaştığı hareket sonrasında şok oldu.
Yaptıkları bu skandal hareketin üzerine bir de fatura kesen otel yönetimi, yaptıkları hareketi “Milliyet farkı karşılığı tahsil edildi” açıklaması ile faturaya işledi.
SKANDAL HAREKETE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Bu olayın ortaya çıkmasının ardından otele tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medyada kullanıcılar “Türk olmanın faturası da kesildi”, "Kendi toprağımızda Türk vatandaşlarına bu muameleyi neden reva görüyorsunuz”, “Otelcilik kanununda milliyet farkı ücreti adı altında bir Türk’ten fazla para alınacağı yazıyor mu?” gibi eleştirilerde bulundu.Kimi vatandaşlar ise bu olay sonrasında “Kapitülasyon dönemine geri döndük” ifadelerini kullandı.
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Şirintepeli Emekli - Gayet güzel bir uygulama uyanık türklere geçit yok oteli tebrik ediyorum.ezik fakir türk halkı tatile gidemez oralar turistler için turistler yerli halktan rahatsız oluyor.türkleri turizm tesislerine almayalım
Bırak Man - ülkeye daha çok turist girip, birilerinin cebi daha çok dolacak diye turizm bölegelerinde enflasyon almış başını gitmiş,turizim ülkeye refahmı getiriyor yoksa enflasyonmu bunu bir araştırsınlar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.