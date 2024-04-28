Türk Sağlık Sen Başkanı Çeker: "Vergi dilimi haksızığına son verilmeli"

Şube Başkanı Çeker ASM görev yapan Aile Hekimleri, Aile Sağlığı Çalışanlarına yaptığı ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Çalışanlarının kronikleşmiş, sorunları çözülmelidir. Enflasyon oranı kadar zamma yani sıfır zamma mahkûm edilen kamu çalışanlarının maaşlarını eriten bir diğer sorunda vergi dilimindeki adaletsizliktir. Kamu çalışanları %27’e varan gelir vergisi kesintileri ile açıkça mağdur edilmekte, ücretleri yok edilmektedir. Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan aile hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımız Mart ayında vergi dilimine girmiştir.

YAKLAŞIK 4 İLE 5 BİN TL

ASM’de görev yapan Aile Hekimlerinde mart ayında yaklaşık 4 ile 5 Bin TL. Aile Sağlığı Çalışanlarından ise yaklaşık 1500 ile 2000 TL. Vergi kesilmek suretiyle ücretlerinde azalma olmuştur. Vergiyi herkes ödemeli ama kamu çalışanlarına yapılan bu vergi zulmüne de bir son verilmelidir. Vergisini düzenli ödeyen kamu çalışanlarının cezalandırılmasından vazgeçilmelidir. Vergi affı, vergi düzenlemesi, vergi muafiyeti gibi durumlar bazı meslekler ve işler için yapılırken kamu çalışanlarının gelir vergisi ile ilgili taleplerine de kulak verilmesini istiyoruz.

DÜZENLEME YAPILMASI

Genel Başkanımız Sayın Önder Kahveci’nin ifade ettiği gibi kamu çalışanlarının gelir vergisinin %15’e sabitlenmesini istiyoruz. Adaletin ve hakkaniyetin tecelli etmesi bakımından kamu çalışanlarının gelir vergisi tarifesinde de bir düzenleme yapılması elzemdir. Gelir vergisi tahsilatlarının büyük çoğunluğu çalışanlardan yapılmaktadır. Gelirin adil dağılımı ve vergi yükünün hafifletilmesi için memurlar adına bir düzenleme mutlaka yasalaşmalıdır.

MÜCADELEYE DEVAM

2023 Ağustos ayında imzalanan 2024 ve 2025 yılı Kamu çalışanlarına yapılacak maaş zammı ve sosyal haklarının belirlendiği toplu sözleşmeyi kabul etmeme nedenlerimizden biriside vergi dilimi konusundaki talebimize kayıtsız kalınması, vergi diliminden kaynaklı zararların telafi edilmesi konularının kabul görmemesidir. Vergi dilimi meselesi kamu çalışanlarının çözüm bekleyen temel konularından biridir. Bu konuda adım atılmasını gereğinin yapılmasını istiyoruz. Çalışanın emeği ve alın terinin vergi dilimde heba olmaması, makul bir vergilendirme sistemine geçilmesi için tüm platformlarda bu meseleyi gündeme getirmeye ve çözüm için mücadeleye devam edeceğiz.

YARGI KARARLARI MEVCUT

Bunun yanı sıra çözülmesi gereken bir diğer meselede ASM’de görev yapan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının yıllık izinlerinde yapılan maaş kesintilerine bir son verilmeli. Hiçbir çalışanın yıllık izin kullandı diye ücretin kesinti yapılmamalı, yerine birini bul öyle yıllık izne ayrıl gibi aksi takdirde maaşından kesinti yaparım gibi zorlamalara maruz kalınmasına bir son verilmelidir. Bu konu hakkında idari mahkemelerin vermiş olduğu birçok yargı kararları mevcut. ASM görev yapan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanların kronikleşmiş sorununa kamu işvereni çözüm üretmemiştir.

MAAŞLARININ EKSİK ÖDENMESİ

Yetkili olduğu halde etkisiz sarı sendikada ASM çalışanlarının sorunlarını toplu sözleşme masasında gündeme taşımayarak 13 yıldır ASM çalışanlarının yılık izine çıktıklarında, hastalandıklarında raporlu olduklarında yerlerine vekalet edecek birini bulamadıklarında maaşlarının eksik ödenmesine Sarı Sendika kayıtsız kalmaktadırlar. Yıllık izinlerin yoğun olarak kullanılacağı yaz ayları yaklaşırken bu durumun düzeltilmesi gereklidir.

KESİNTİLERİN SONLANDIRILMASI

Çağrımız ekonomik açıdan çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmaların yapılmasınadır. Ek zam ve enflasyon farkının aylık ödenmesinin yanı sıra vergi diliminin sabitlenmesi, ASM’de görev yapan Aile Hekimleri, Aile Sağlığı Çalışanları yıllık İzne çıktıklarında veya hastalandıklarında yerlerine bakacak birini bulmadıkları takdirde maaşlarından kesintilerin sonlandırılması için yasal düzenlerin yapılmasını ASM çalışanları adına isteğimizdir.” Diyerek sözlerini sonlandırdı.