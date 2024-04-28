Toyota Plaza Kocaeli Kaya’da 18. Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Şenlik alanında kurulan stantlarda çocuklar oyun parklarından palyaçolara, karakter kostümlerinden pamuk şekere, yüz boyamadan resim atölyesine, robotik kodlamadan VR oyunlara kadar birbirinden özel aktivitelerle eğlenceli bir gün geçirdi.

Etkinlikte yer alan Autobella, Kocaeli Kaya Motor, Kobidos, Kocaeli Anneleri Derneği, Okyanus Koleji, Ahbap ve Özel Burçak Şener Koleji Anaokulu kurdukları stantlarla büyük ilgi topladı.

Etkinlik boyunca devam eden çekilişte yer alan birbirinden özel hediyeler, çocukların yüzlerinde büyük bir mutluluk yarattı.

Toyota Plaza Kocaeli Kaya Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kaya, etkinlikle ilgili duygularını paylaşırken, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın neşesine ortak olmak için 18. Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni düzenlemekten büyük bir mutluluk duyduk. Bu tür etkinliklerle çocuklarımıza unutulmaz anlar yaşatmak, onların yüzlerindeki tebessümleri görmek bizi çok mutlu ediyor. Umarım bu etkinlik, çocuklarımızın hayatları boyunca hatırlayacakları güzel anılara vesile olur. Toyota Plaza Kocaeli Kaya olarak, gelecek yıllarda da çocuklarımıza yönelik etkinliklerimizi sürdürmeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.