28 Nis 2024 - 11:07- Gündem G:

Kocaeli’deki plastik firmasında anlaşma sağlanamadı! Adım adım greve

Kartepe'de faaliyet gösteren Lastik İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Seoil Plastik’te, 4 aydan bu yana süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinden sonuç alınamamış arabulucuya gidilmişti. İşveren son görüşme de teklifi yüzde 80’ çekti, sendika bu teklifi reddetti.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli’deki plastik firmasında anlaşma sağlanamadı! Adım adım greve mask

Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Seoil Plastik fabrikasında TİS görüşmeleri ocak ayı itibariyle başlamıştı. Lastik-İş Sendikasının örgütlü olduğu fabrikada ocak ayında bu yana süren görüşmelerden sonuç alınamadı. 250 işçinin bulunduğu fabrikada Lastik İş Sendikası, işçilerin ücretlerinde ilk 6 ay için yüzde 110, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylarda ise enflasyon +30, asgari ücret bu orandan fazla artarsa asgari ücret oranında artış talep etmişti.

TEKLİFİ YÜZDE 80’E ÇEKTİ

4 aydan bu yana süren görüşmelerin ardından işveren, bir önceki görüşmede yüzde 75 zam teklif ancak sendika bu zammı kabul etmemişti. Arabulucu sürecinde olan Seoil Plastik’te, grev süreci yaklaşırken işveren ve sendika bir kez daha masaya oturdu. Son yapılan görüşmede işveren yüzde 75’lik zam teklifini yüzde 80’e çekti. Ancak sendika bu zam oranını da kabul etmedi.

BİR KEZ DAHA OTURACAKLAR

Arabulucu evresinde olan toplu iş sözleşmesi sürecinde işverenin yüzde 80’lik zam oranını kabul etmeyen sendika, önümüzdeki hafta bir kez daha masaya oturacak. Sendika ve işveren anlaşamazsa fabrikada grev süreci başlayacak 

# Lastik İş Sendikası, Seoil Plastik, Zam, talep, Kartepe

28 Nis 2024 - 11:07 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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