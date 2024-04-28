İzmit'te ortalık karıştı: Karısıyla kavga edip baldızını bıçakladı, mahalle sokağa döküldü

Olay, gece saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi'ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre, Y.K. isimli şahıs karısı ile tartıştı. Çiftin arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Öfkelenen Y.K., kavgayı ayırmak için araya giren baldızı E.H'yi bıçakladı. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri ise evin önünde kalabalığa sebep oldu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.H., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Havaya uyarı ateşi açıldı
Olayın ardından mahallede tansiyon yükselince adrese takviye ekip istendi. Polis ekipleri kendi aralarında kavga eden ve gerginliğe sebep olan vatandaşlara müdahale etti. Mahalle sakinleri uyarıları dikkate almayınca polis tarafından havaya uyarı ateşi açıldı. Kalabalığın dağılmasının ardından zanlı Y.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.