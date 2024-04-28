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Başkan Özlü’ye İl Başkanlarından Hayırlı Olsun Ziyareti

  31 Mart’ta yapılan mahalli idareler seçimlerinde, Başiskele halkının büyük teveccühü ve desteğiyle yeniden Başiskele Belediye Başkanı seçilen M. Yasin Özlü’ye ‘hayırlı olsun ziyaretleri’ devam ediyor.

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Başkan Özlü’ye İl Başkanlarından Hayırlı Olsun Ziyareti
Başkan Özlü’ye İl Başkanlarından Hayırlı Olsun Ziyareti
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Başiskele Belediye Başkanı olarak ikinci dönemine başlayan Yasin Özlü, AK Parti Kocaeli İl Başkanımız Şahin Talus ve Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş'ı  beraberindeki kalabalık heyetle birlikte belediyede misafir etti. İlçe başkanlarının da yer aldığı ziyarette ilçeye kazandırılacak yeni projeler başta olmak üzere birçok konuda konuşulurken, il başkanları Başkan Özlü'ye yeni döneminde başarılar ve kolaylıklar dilediler.

Başkan Özlü il başkanlarının ardından AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir'i ve yönetimini de belediyede misafir etti.
# yeni, ilçe

28 Nis 2024 - 11:43 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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