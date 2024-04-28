Başkan Özlü’ye İl Başkanlarından Hayırlı Olsun Ziyareti

Başiskele Belediye Başkanı olarak ikinci dönemine başlayan Yasin Özlü, AK Parti Kocaeli İl Başkanımız Şahin Talus ve Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş'ı beraberindeki kalabalık heyetle birlikte belediyede misafir etti. İlçe başkanlarının da yer aldığı ziyarette ilçeye kazandırılacak yeni projeler başta olmak üzere birçok konuda konuşulurken, il başkanları Başkan Özlü'ye yeni döneminde başarılar ve kolaylıklar dilediler.
Başkan Özlü il başkanlarının ardından AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir'i ve yönetimini de belediyede misafir etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.