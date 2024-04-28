Kocaeli'deki öğrenciler dünyada ilki gerçekleştirdi!

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerle Türk Devletleri Teşkilatı'nın yapısını kavramalarını, Türk devletlerinin ortak değerlerde buluşmalarına katkı sunmak adına çalışma gerçekleştirdi. Öğrenciler, Türk Devletleri Teşkilatı Modeli ile oluşturdukları simülasyon zirve ve konseyde başkan yardımcısı, bakan ve cumhurbaşkanı oldu.

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Modeli'nde konsey, zirve ve heyet odaları oluşturuldu. İstanbul Devlet Başkanları Konseyi, Ankara Dışişleri Bakanları Konseyi Zirvesi, Şuşa Savunma Zirvesi, Astana Bilim ve Teknoloji Zirvesi, Bakü Ekonomi ve Ticaret Zirvesi, Semerkant Eğitim Kültür Zirvesi'nde öğrenciler sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.

Konseyde Zengezur Koridoru'nu ele aldılar

İstanbul Devlet Başkanları Konseyi Konsey Başkan Yardımcısı olarak çalışmada yer alan 9. sınıf öğrencisi Özkan Işıksoy, "Biz Devlet Başkanları Konseyi olarak, öncelikle diğer zirve ve heyetlerin yaptığı kararlara bakacağız. Onların aldığı kararların değerlendirip temel kuramlar alacağız. Devlet başkanları konseyimizde 5 daimi üye, 3 gözlemci olmak üzere cumhurbaşkanımız mevcut. Bunlarla birlikte sağduyulu kararlar alacağız. Aynı zamanda bizim konumuz Zengezur Koridoru. Zengezur Koridoru kapsamında bizim temel planımız Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ni bağlamak. Daha sonrasında temel planımız Türkiye Cumhuriyeti'yle bir bağ kurup Hazar Denizi aracılığıyla Orta Asya, Türkiye ve Avrupa dahil hatta Afrika, Arabistan'a ulaşabilmek. Temel amacımız Zengezur Koridorunu yeni bir İpek Yolu projesi kapsamına getirmek. Biz uluslararası ticaret koridoru kurmak istiyoruz. Zaten kurum ve kuruluşlarımızı da geliştirmeyi planlıyoruz. Toplam 5 kurumumuz mevcut. Temel hedefimiz bu kurumların geliştirmek. Kurumları da aynı zamanda Zengezur Koridoru kapsamında kullanmayı planlıyoruz" dedi.

"Türk Devletleri Teşkilatı'nın simülasyonunu yapıyoruz"

Konseyde, İstanbul Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Başkanı olarak simüle edilen Eslem Gümüşalan, "10. sınıf öğrencisiyim. Bugün Türk Devletleri Teşkilatı'nın simülasyonunu yapıyoruz. Toplam 5 daimi üye, 3 tane de gözlemci üyemiz var. Burada tüm Türk sorunlarına, Türk adını yüceltmek adına bazı kararlar alıyoruz. Bu kararları rapor haline getirip daha sonra onay kurultayında da onaylatmak üzere sekretaryaya gönderiyoruz" diye konuştu.

"Sorunları çözmeye çalışacağız"

Konseyde KAFTÜRK Başdanışmanı olarak görev alan 12. sınıf öğrencisi Murathan Aydın, "1992 yılında Turgut Özal ve Necmettin Erbakan'ın öncülüğünde Türk Devletleri Teşkilatı tüm Türkiye devletlerinin toplanıp çeşitli iş birliklerini yapmasıyla kurulmuştu. Amacımız, çeşitli öğrencilerimizle aynı iş birliklerini genç fikirler, genç çözüm önerileriyle üst mertebelere taşımaktır. 3 gün boyunca dışişleri, ekonomik, eğitim ve kültür anlamında Türk devletlerinin sorunlarını çözmeye çalışacağız. İleriki hayatlarımızda karşılaşacağımız sorunlar ve çözümlerine yönelik çeşitli simülasyonlar gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Burada yaptığımız her çözüm dünyaya ciddi bir katkıda bulunabilir"

Konsey ve zirvede masaya yatırılan sorun ve çözümlerin rapor haline getirileceğini ifade eden 10 sınıf. öğrencisi Erdem Gürcan, "Oluşturduğumuz çözümler Türk Devletleri Teşkilatına mail olarak ulaştırılacak. Burada yaptığımız her çözüm dünyaya ciddi bir katkıda bulunabilir. Sorunlarımızı ciddi şekilde çözüme ulaştırabiliriz. 50 kişilik organizasyon ve 100 kişilik delegasyon ekibimizle gayet iyi bir iş çıkaracağımızı düşünüyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı’nın ortak gayelerini, ortak amaçlarını biz de burada aynı şekilde gençlerimizle tartışarak, soruna çözümler bularak ortak çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz, Türk birliğinin öncü ve lider olması"

Organizasyona şehir dışından da öğrencilerin katıldığını söyleyen öğretmen Gamze Göker, "Çıkan fikirlerin hepsini bir araya toplayarak Türk Devletleri Teşkilatı'na sunmayı düşünüyoruz. Hedefimiz, Türk birliğinin bir araya gelerek dünya barışı ve bölgesel barışta öncü ve lider olması. Toplam 67 delegemiz var. Cumhurbaşkanları, devlet başkanları ve başkan yardımcıları nezdinde öğrencilerimizi model teşkilatımıza konuşlandırdık. En büyük hedefimiz Türk birliğinin parlayan yıldız olarak dünya düzeni içerisinde söz sahibi olması" diye konuştu.

"Çözüm önerileri kitaplaştırılacak"

Okul Müdürü Ömer Yılmaz ise gençleri çalışmaları dolayısıyla tebrik ederek, "21. yüzyılın parlayan yıldızı olan Türk Teşkilatı'nın çok daha ehemmiyetli bir konuma geldiğini gördük. Biz de geleceğin devlet adamları, siyaset bilimcileri olacak gençleriyle Türk Devletleri Teşkilatı Modelini uygulamak istedik. 3 gün boyunca öğrencilerimiz Türk Devletleri Teşkilatı'nın günümüzde yapmış olduğu tüm çalışmaları ele alacak. Sorunlara çözümler üretmeye çalışacaklar. Bu çözüm önerileri kitaplaştırılacak, ardından da Türk Devletleri Teşkilatı’nın ilgili birimlerine rapor halinde gönderilecektir" dedi.