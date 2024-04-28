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AMATÖRDE SONUÇLAR

AMATÖR KÜME’DE BUGÜN OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI:

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AMATÖRDE SONUÇLAR mask

U 13 D

H.hızır şafak spor 9
İzmit yeni mahalle spor 1
Sağlık.yok

U 13 A

Kocaeli güneş spor 0
Belediye Derince spor 2
Sağlık.yok

 U17

Kirazlıyalıspor:1
İlimtepe GB Spor:2
Sağ.Orhan Dursun

 U 13

Degirmendere spor 3
Gölcük idman Yurdu spor 0

U 13

Gölcük gençler birligi spor 2
Karamürsel ıdman yurdu 4

Sag.yok

U 13

Harb iş spor. 0
Gölcük Şirinköy. 10

U 13

Yazlık Spor. 3
Seka Doğan Spor. 3

U 13

Dumlupınar Spor. 7
Karamürsel Ereğli. 1

Sağ İsmail Koca

U13

Çamçukurspor:3
Gölcük ciftlikspor:0
Sağlıkçı yok

2 Küme

G. Denizli köyü 2
Ç.Gümüş spor 4

Sağlıkçı Yok

U_17 K

Çayırova Belediye Eğitim Spor: 9
Çayırova Şekerpınar Gençler Birliği Spor: 0
Saglıkçı Yok

 U15 Eleme

İzmit Yahyakaptanspor:3
Hereke Gençlik Eğitimspor:1
Sağ.: Sami Ayyıldız

U15 Eleme

Kocaeli Güneşspor:3
Çayırtepe Gençlikspor:0
Sağ.: Sami Ayyıldız

U 15 ELEME

Derince G.B Spor = 0
Gölcük Karadeniz Spor = 3
Sağlıkçı = Yok

 U 13

Bekirder spor : 1
Bagcesme spor : 7

Malta spor : 4
Akmeşe spor : 0
Sağ. Yok

U15 Eleme

İzmit G.B. spor : 1
İzmit 41 Fk : 1

Penaltilar;
İzmit G.B spor : 2
İzmit 41 Fk : 4
Sağ. Furkan Güler

 U13

Gölcük Asarköyspor: 8
Karamürsel Barbarosspor: 0
Sağ. Eren Korkmaz

U13

Hisareynspor: 11
Karamürsel Akçat: 0
Sağ. Eren Korkmaz

2. Küme

Gölcük Asarköyspor : 2
Ulaşlıspor: 0
Sağ. Eren Korkmaz

U11

Anadolu Yeniköy spor:0
Kullar 1975 Spor:5

Kullar Spor:2
Yuvacık spor:5

Anadolu 1071 Spor:0
Başiskele belediye spor:9

Başiskele Damlar spor:5
Bahcecik spor:2

U13

Başiskele Birlik spor:1
Kullar 1975 Spor:1

U15 Eleme

izmit Erenler Spor:2
Karamürsel İ.Y Spor:2

Normal süre berabere bitmiştir.
Karamürsel i.y penaltilarla (2/4) maçın kazanani oldu.

Sağlıkçı: Olgun Dursun

 U 17

İzmit Yahyakaptan Spor = 2
Derince Birlik Spor = 1
Sağlıkçı = Yok

 U13

Derince Gücüspor:6
İzmit Kalespor:1
Sağ.: Sami Ayyıldız

2.kume

Akçatspor:1
Yazlık spor:3
Sağlıkçı yok

 U 11

Uzunçiftlikspor 7
Maşukiyespor 0

K.F.S. Mehmet 2
Arslanbey Gb.sp.3

U11

Sarimeşe Bld.spor 1
Kartepe Bld.spor 4

Sag. Şenol Akman.

U 13 m

Çayırova serhatspor:1
Darıca GB spor:12

U 13 N

Cayirova guzeltepe spor:3
Çayırova menderes spor:1

U 17 M

Çayırova serhatspor:2
Daricaspor:3

Sağlıkçı:yok

K. 1937 SEKA spor 1
Kullar spor 9

2. Küme

Turgut spor 1
Üçyol doğu spor 5
Sağlık yok

U 17

Bekirdere 0. İzmit 41. 1 sağlıkçı Furkan güler

 2.KÜME F

MOLLAFENARİ SPOR:1
ERBAKAN GENCLİK SPOR:0

2.KÜME F

GENÇ KALE SPOR:5
ÇAYIROVA ŞEKERPINAR G.B SPOR:2

SAGLIKCI:YOK

U-17 K

Darıca Kültür ve Martıspor. :12
Gebze Tayfun Spor. :1

Sağlıkçı yok

2.Küme F

Darıca İdmanyurduspor. :2
Çayırova G.B. Spor. :0

Sağlıkçı yok

 2.küme

İzmit Baç spor 2
İlimtepe gb.1
Sağlıkçı yok

 U 17

Gölcük çiftlik spor 1
Gölcük karedeniz spor 4
Sağ.yok

 U17

Balkanspor 0
Erbakan gençlik spor 2

U13

Trakya spor 5
Dilovası yıldızlar spor 1

U13

Fener 41gücü spor 3
Dilovası belediye spor 1

U17

41Karadeniz spor 0
Darıca birlik spor 7

U17

Sultanorhanspor 2
Çerkeşli spor 0
Sağlıkçı Yusuf Kirenli

 U13

Diliskelesispor 0
Beylikbagispor 3

Sağlıkçı yok

# yeni, oldu, sağlık, Kartepe

28 Nis 2024 - 12:24 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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