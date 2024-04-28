AMATÖRDE SONUÇLAR

U 13 D
H.hızır şafak spor 9
İzmit yeni mahalle spor 1
Sağlık.yok
U 13 A
Kocaeli güneş spor 0
Belediye Derince spor 2
Sağlık.yok
U17
Kirazlıyalıspor:1
İlimtepe GB Spor:2
Sağ.Orhan Dursun
U 13
Degirmendere spor 3
Gölcük idman Yurdu spor 0
U 13
Gölcük gençler birligi spor 2
Karamürsel ıdman yurdu 4
Sag.yok
U 13
Harb iş spor. 0
Gölcük Şirinköy. 10
U 13
Yazlık Spor. 3
Seka Doğan Spor. 3
U 13
Dumlupınar Spor. 7
Karamürsel Ereğli. 1
Sağ İsmail Koca
U13
Çamçukurspor:3
Gölcük ciftlikspor:0
Sağlıkçı yok
2 Küme
G. Denizli köyü 2
Ç.Gümüş spor 4
Sağlıkçı Yok
U_17 K
Çayırova Belediye Eğitim Spor: 9
Çayırova Şekerpınar Gençler Birliği Spor: 0
Saglıkçı Yok
U15 Eleme
İzmit Yahyakaptanspor:3
Hereke Gençlik Eğitimspor:1
Sağ.: Sami Ayyıldız
U15 Eleme
Kocaeli Güneşspor:3
Çayırtepe Gençlikspor:0
Sağ.: Sami Ayyıldız
U 15 ELEME
Derince G.B Spor = 0
Gölcük Karadeniz Spor = 3
Sağlıkçı = Yok
U 13
Bekirder spor : 1
Bagcesme spor : 7
Malta spor : 4
Akmeşe spor : 0
Sağ. Yok
U15 Eleme
İzmit G.B. spor : 1
İzmit 41 Fk : 1
Penaltilar;
İzmit G.B spor : 2
İzmit 41 Fk : 4
Sağ. Furkan Güler
U13
Gölcük Asarköyspor: 8
Karamürsel Barbarosspor: 0
Sağ. Eren Korkmaz
U13
Hisareynspor: 11
Karamürsel Akçat: 0
Sağ. Eren Korkmaz
2. Küme
Gölcük Asarköyspor : 2
Ulaşlıspor: 0
Sağ. Eren Korkmaz
U11
Anadolu Yeniköy spor:0
Kullar 1975 Spor:5
Kullar Spor:2
Yuvacık spor:5
Anadolu 1071 Spor:0
Başiskele belediye spor:9
Başiskele Damlar spor:5
Bahcecik spor:2
U13
Başiskele Birlik spor:1
Kullar 1975 Spor:1
U15 Eleme
izmit Erenler Spor:2
Karamürsel İ.Y Spor:2
Normal süre berabere bitmiştir.
Karamürsel i.y penaltilarla (2/4) maçın kazanani oldu.
Sağlıkçı: Olgun Dursun
U 17
İzmit Yahyakaptan Spor = 2
Derince Birlik Spor = 1
Sağlıkçı = Yok
U13
Derince Gücüspor:6
İzmit Kalespor:1
Sağ.: Sami Ayyıldız
2.kume
Akçatspor:1
Yazlık spor:3
Sağlıkçı yok
U 11
Uzunçiftlikspor 7
Maşukiyespor 0
K.F.S. Mehmet 2
Arslanbey Gb.sp.3
U11
Sarimeşe Bld.spor 1
Kartepe Bld.spor 4
Sag. Şenol Akman.
U 13 m
Çayırova serhatspor:1
Darıca GB spor:12
U 13 N
Cayirova guzeltepe spor:3
Çayırova menderes spor:1
U 17 M
Çayırova serhatspor:2
Daricaspor:3
Sağlıkçı:yok
K. 1937 SEKA spor 1
Kullar spor 9
2. Küme
Turgut spor 1
Üçyol doğu spor 5
Sağlık yok
U 17
Bekirdere 0. İzmit 41. 1 sağlıkçı Furkan güler
2.KÜME F
MOLLAFENARİ SPOR:1
ERBAKAN GENCLİK SPOR:0
2.KÜME F
GENÇ KALE SPOR:5
ÇAYIROVA ŞEKERPINAR G.B SPOR:2
SAGLIKCI:YOK
U-17 K
Darıca Kültür ve Martıspor. :12
Gebze Tayfun Spor. :1
Sağlıkçı yok
2.Küme F
Darıca İdmanyurduspor. :2
Çayırova G.B. Spor. :0
Sağlıkçı yok
2.küme
İzmit Baç spor 2
İlimtepe gb.1
Sağlıkçı yok
U 17
Gölcük çiftlik spor 1
Gölcük karedeniz spor 4
Sağ.yok
U17
Balkanspor 0
Erbakan gençlik spor 2
U13
Trakya spor 5
Dilovası yıldızlar spor 1
U13
Fener 41gücü spor 3
Dilovası belediye spor 1
U17
41Karadeniz spor 0
Darıca birlik spor 7
U17
Sultanorhanspor 2
Çerkeşli spor 0
Sağlıkçı Yusuf Kirenli
U13
Diliskelesispor 0
Beylikbagispor 3
Sağlıkçı yok
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.