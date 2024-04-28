Veli Başkurt İYİ Parti’den istifa etti

İYİ Parti’de dün gerçekleştirilen kurultayda Müsavat Dervişoğlu genel başkan seçildi. Bu gelişmenin ardından sevinenler olduğu gibi tepkili olanlar da vardı. Kocaeli’nin tanınan iş insanlarından Veli Başkurt, İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu.

İYİ PARTİ’NİN FİŞİ ÇEKİLDİ

Başkurt sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi, “Kuruluşunda ve büyümesinde Emeğimiz olan İYİ Parti Kurultayı’nın sonucu; 3’ü bir arada 611. Koray Aydın 548. Vesayet ve kayyum sistemi kazandı. Zaten bitmiş olan İYİ Parti’nin bugün fişi çekildi. Emek hırsızlarını Allah’a havale ediyor, İYİ Partiden istifa ediyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Saygılarımla”