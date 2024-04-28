28 Nis 2024 - 12:46- Siyaset G:

Başkan Gökçe, durum değerlendirmesi yapacak!

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Başkan Gökçe, durum değerlendirmesi yapacak! mask

31 Mart’ta Derince’de yapılan seçimde CHP’den belediye başkanı seçilen Av. Sertif Gökçe, Salı günü saat 09.30’da Yelken Kafe’de basın mensuplarıyla toplantı yapacak. Gökçe, göreve geldiği süre içinde Derince Belediyesi hakkında bilgi verecek.

 
# 31 Mart, chp, sertif gökçe, Derince

28 Nis 2024 - 12:46 - Siyaset

Mahreç  Mesut Akbulut

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