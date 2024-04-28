Bir asırlık Koca Çınar devrildi

ŞANSINI SON HAFTAYA BIRAKMIŞTI

Bölgesel Amatör Lig’e düşen temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği, ligde kalma şansını son haftaya bırakmıştı. Geçtiğimiz hafta Ağrı 1970 Spor’a 1-0 mağlup olan Darıca, son hafta Akhisarspor’u 2-0 yendi, ancak küme düşmesine mani olamadı. Son 3 maçını kazanan Bayburt ÖİS, Fatsa Belediyespor’u 1-0 mağlup ederek, temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği’nin 3 puan üzerinde ligde kaldı. Darıca, ligde çıktığı 28 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak, profesyonel hayata veda etti. 90 yıllık mazisi olan koca camia, artık Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek.

GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEDİ

2023- 2024 sezonu içerisinde türlü türlü sorunlar yaşayan temsilcimizde, sezon başı, dönemin başkanı Serdar Acarhoroz, takımı Onur Güneri ve Faruk Andaç ikilisine devretti. Büyük sükse ile takımı devralan Güneri ve Andaç, Yunan yıldız oyuncu Gekas’ı antrenör olarak getirdi. Gekas da takıma pek faydalı olmadı ve gönderildi. Transferler başarı gösteremedi. Sezon içerisinde 3 kere teknik direktör değiştirildi derken, görünen köy kılavuz istemedi ve temsilcimiz küme düştü…