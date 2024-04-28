Bir asırlık Koca Çınar devrildi

ŞANSINI SON HAFTAYA BIRAKMIŞTI
Bölgesel Amatör Lig’e düşen temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği, ligde kalma şansını son haftaya bırakmıştı. Geçtiğimiz hafta Ağrı 1970 Spor’a 1-0 mağlup olan Darıca, son hafta Akhisarspor’u 2-0 yendi, ancak küme düşmesine mani olamadı. Son 3 maçını kazanan Bayburt ÖİS, Fatsa Belediyespor’u 1-0 mağlup ederek, temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği’nin 3 puan üzerinde ligde kaldı. Darıca, ligde çıktığı 28 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak, profesyonel hayata veda etti. 90 yıllık mazisi olan koca camia, artık Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek.
GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEDİ
2023- 2024 sezonu içerisinde türlü türlü sorunlar yaşayan temsilcimizde, sezon başı, dönemin başkanı Serdar Acarhoroz, takımı Onur Güneri ve Faruk Andaç ikilisine devretti. Büyük sükse ile takımı devralan Güneri ve Andaç, Yunan yıldız oyuncu Gekas’ı antrenör olarak getirdi. Gekas da takıma pek faydalı olmadı ve gönderildi. Transferler başarı gösteremedi. Sezon içerisinde 3 kere teknik direktör değiştirildi derken, görünen köy kılavuz istemedi ve temsilcimiz küme düştü…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.