“Burnunuzdan fitil fitil gelsin !”

“SAHTE ŞAHSİYETLER!”

Yapılan açıklama şu şekilde: “Bütün siyasi kazanç elde ettiklerini zanneden siyasiler ve de iş insanları ya da baba, ata takımı deyip senelerce nemalanan sahte şahsiyetler! Sessiz kaldığınız ya da işinize gelmeyip sırt dönenler hepiniz yenildiniz! Farkında olmadan nasıl Darıca sokaklarında gezeceksiniz, utanmayacak mısınız?

“NASIL YÜZÜNÜZ TUTACAK?”

Nasıl yüzünüz tutacak bu olan biten entrikalara! Tokatçılara, faturacılara, hırsızlara peşkeş çekilip 90 yıllık çınarı yıktınız! Hepinize haram olsun. Fitil fitil burnunuzdan gelsin. Unutmayın Çınaraltılılar unutmaz, Çınarın altındayız her şeyin farkındayız! Bir de siyaseten gelip ahkam kesen ahmaklar… Sizi de hiç bir zaman unutmayacağız. Bir kez daha hep birlikte… Sonsuza dek Darıca Gençlerbirliği!”…