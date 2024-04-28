“Burnunuzdan fitil fitil gelsin !”

“SAHTE ŞAHSİYETLER!”
Yapılan açıklama şu şekilde: “Bütün siyasi kazanç elde ettiklerini zanneden siyasiler ve de iş insanları ya da baba, ata takımı deyip senelerce nemalanan sahte şahsiyetler! Sessiz kaldığınız ya da işinize gelmeyip sırt dönenler hepiniz yenildiniz! Farkında olmadan nasıl Darıca sokaklarında gezeceksiniz, utanmayacak mısınız?
“NASIL YÜZÜNÜZ TUTACAK?”
Nasıl yüzünüz tutacak bu olan biten entrikalara! Tokatçılara, faturacılara, hırsızlara peşkeş çekilip 90 yıllık çınarı yıktınız! Hepinize haram olsun. Fitil fitil burnunuzdan gelsin. Unutmayın Çınaraltılılar unutmaz, Çınarın altındayız her şeyin farkındayız! Bir de siyaseten gelip ahkam kesen ahmaklar… Sizi de hiç bir zaman unutmayacağız. Bir kez daha hep birlikte… Sonsuza dek Darıca Gençlerbirliği!”…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.