Feyza İrtürk Milli Takım aday kadrosunda

BELARUS’A GİDECEK

Kentimizi kadın futbolunda başarı ile temsil eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, Milli Takım’a bir oyuncu daha gönderdi. 16 yaşındaki yetenekli futbolcu Feyza İrtürk, Belarus’ta kamp yapacak olan U16 Milli Takımı’nın aday kadrosuna seçildi. Feyza, 1-8 Mayıs tarihler arasında Belerus’a gidecek ve kampa dahil olacak. Temsilcimiz her geçen gün kadın futboluna değer katmaya ve yeni milli oyuncular yetiştirmeye devam ediyor.