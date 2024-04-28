Feyza İrtürk Milli Takım aday kadrosunda

BELARUS’A GİDECEK
Kentimizi kadın futbolunda başarı ile temsil eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, Milli Takım’a bir oyuncu daha gönderdi. 16 yaşındaki yetenekli futbolcu Feyza İrtürk, Belarus’ta kamp yapacak olan U16 Milli Takımı’nın aday kadrosuna seçildi. Feyza, 1-8 Mayıs tarihler arasında Belerus’a gidecek ve kampa dahil olacak. Temsilcimiz her geçen gün kadın futboluna değer katmaya ve yeni milli oyuncular yetiştirmeye devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.