28 Nis 2024 - 13:23- Spor G:

Feyza İrtürk Milli Takım aday kadrosunda

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün yetenekli oyuncusu Feyza İrtürk, U16 Milli Takım aday kadrosuna seçildi. Feyza, 1-8 Mayıs tarihleri arasında Belarus’a gidip, Milli Takım ile kampa girecek

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Feyza İrtürk Milli Takım aday kadrosunda mask

BELARUS’A GİDECEK

Kentimizi kadın futbolunda başarı ile temsil eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, Milli Takım’a bir oyuncu daha gönderdi. 16 yaşındaki yetenekli futbolcu Feyza İrtürk, Belarus’ta kamp yapacak olan U16 Milli Takımı’nın aday kadrosuna seçildi. Feyza, 1-8 Mayıs tarihler arasında Belerus’a gidecek ve kampa dahil olacak.  Temsilcimiz her geçen gün kadın futboluna değer katmaya ve yeni milli oyuncular yetiştirmeye devam ediyor.
# yeni, aday

28 Nis 2024 - 13:23 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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