Başkan Durul’un bilimsel bildirisi kabul edildi

BİRÇOK ÜNİVERSİTE KATILDI

Bursa Teknik Üniversitesi International Congress on Finance, Economy and Sustainable Policies (ICOFESP) kongresine Kocaelispor Başkanı Recep Durul da katıldı. Durul burada İngilizce bilimsel bildiri sunumu gerçekleştirdi. 150 bildiriden 90 tanesi kabul edildi. Kabul edilen bildirilerde Recep Durul’un da bildirsi yer aldı. Uluslararası birçok üniversite de programa katılım gösterdi.

TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ

Kocaelispor Başkanı Recep Durul konu ile alakalı şu sözleri söyledi: “Bursa Teknik Üniversitesi International Congress on Finance Economy and Sustainable Policies (ICOFESP) adlı uluslararası kongreye katılarak İngilizce bilimsel bir bildiri sunumu gerçekleştirdik. Çok verimli geçen kongre sonunda Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sayın Naci Çağlar’a, tüm akademisyen arkadaşlarıma, katılımcılara ve şahsıma teşekkür belgesi takdim eden Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sn. Rengin Ak’a teşekkürlerimi sunuyorum.”