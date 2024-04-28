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Kongrenin ilk oturumunda yeterli çoğunluk sağlanamadı

Kocaelispor Olağanüstü Seçimli Kongresi’nde ilk oturum 28 Nisan olarak belirlenmişti. İlk oturumda yeterli çoğunluk sağlanamadı. Yalnızca 6 delege ilk oturum gününde imza attı

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Kongrenin ilk oturumunda yeterli çoğunluk sağlanamadı mask

9 HAZİRAN’DA

Kongre kararı alınan Kocaelispor’da ilk oturum 28 Nisan’da gerçekleşti. Yeterli çoğunluk sağlanamadı ve yalnızca 6 delege imza attı. Böylelikle Kocaelispor Olağanüstü Seçimli Kongresi, 9 Haziran tarihine kaldı. 9 Haziran’da, kongrenin 2. oturumunda Kocaelispor’un yeni Başkanı ve yönetimi seçilecek.
# Kocaelispor, yeni

28 Nis 2024 - 13:35 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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