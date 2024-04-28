Büyükakın KYÖD’ü ağırladı; “Hayırlı olsun” dediler

31 Mart genel seçimlerinde güven tazeleyerek yeniden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, hayırlı olsun ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Büyükakın geçtiğimiz günlerde de Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Başkanı Uğur Saral, KYÖD yönetimi ve KYÖD önceki dönem başkanlarını ağırladı.
ZİYARETE KATILANLAR
Ziyarette Saral’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Yağmur Soysal ve Ece Arslankaya, Genel Sekreter Hülya Yolcubal, KYÖD Yönetim Kurulu Üyeleri Umur Alkan Akbacak, Elif Sertçetin, Çağlayan Ateş, KYÖD Üyeleri Zeynep Çetin, Gökhan Demiral ile önceki dönem başkanlardan Reşat Keçeci ve Mehmet Toker hazır bulundu.
HAYIRLI OLSUN
Samimi bir ortamda geçekleşen ziyarette projeler konuşulurken, Saral, Başkan Doç. Dr. Büyükakın’a hayırlı olsun dileklerini sundu. Büyükakın da ziyaret nedeniyle Saral ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.