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Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı

Dilovası ilçesinde lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı mask
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Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 34 NA 6749 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücünün eşi N.K. ile kızı E.K. yaralandı, oğlu A.K. ise baygınlık geçirdi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. N.K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı
# sağlık

28 Nis 2024 - 13:57 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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