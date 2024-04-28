Türkiye yeni LNG anlaşması için ExxonMobil'le görüşüyor

Türkiye, Rus enerjisine olan bağımlılığını azaltmaya çalışırken ABD'li enerji devi ExxonMobil ile sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımı için milyarlarca dolarlık bir anlaşma üzerinde görüşüyor.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Financial Times'a verdiği demeçte, doğalgazının neredeyse tamamını ithal eden Türkiye'nin tek bir ortağa olan bağımlılığını azaltacak " yeni bir tedarik portföyü" oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Bayraktar, Exxon ile görüşülmekte olan uzun vadeli anlaşmayla Türkiye'nin yılda 2,5 milyon tona kadar LNG temin edebileceğini söyledi ve anlaşmanın on yıl sürebileceğini sözlerine ekledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, söz konusu 2,5 milyon ton LNG, Türkiye'nin geçen yılki doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 7'sini karşılamaya yetecek.

'TÜRKİYE TEDARİKÇİLERİNİ ÇEŞİTLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR'

Bayraktar, İran ve Rusya ile olan ve yakın zamanda sona erecek anlaşmalar nedeniyle Ankara'nın doğalgaz tedarikini "çeşitlendirmek" istediğini söyledi.

Exxon, potansiyel LNG fırsatları konusunda Türk hükümetiyle ilk görüşmeleri yaptığını ancak ticari stratejisinin ayrıntıları hakkında yorum yapmayacağını söyledi.

Türkiye'nin açık ara en büyük doğalgaz tedarikçisi olan Rusya, geçen yıl tüketiminin yüzde 40'ından fazlasını karşılamış ve bu gazın büyük bir kısmı boru hatlarıyla gelmişti. Ankara'nın halihazırda Cezayir ve Umman ile uzun vadeli LNG tedarik anlaşmaları bulunuyor.

Kaynak: SÖZCÜ