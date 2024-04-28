- Gündem

İzmit Belediyesi, üniversiteli gençleri doğayla buluşturdu

İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, Üçgaziler Mahallesi’nde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
İzmit Belediyesi, üniversiteli gençleri doğayla buluşturdu mask
İzmit Belediyesi, üniversiteli gençleri doğayla buluşturdu
İzmit Belediyesi, üniversiteli gençleri doğayla buluşturdu
+3
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi Genç Tema, Kocaeli Üniversitesi Siyasi Bilimler Kulübü ve İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliği ile doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Üçgaziler Köyü’nde düzenlenen yürüyüş ile gençler doğanın ve güzel havanın tadını çıkardı. 

ÇEVRE FARKINDALIĞI

Çevre farkındalık çalışmalarıyla da örnek olmaya devam eden İzmit Belediyesi öncülüğüyle yürüyüşün ardından çevre temizliği yapıldı. Program ikramlarla devam ederken gençler, bu anlamlı program için İzmit Belediyesine teşekkür etti. 
# İzmit belediyesi, Kocaeli Üniversitesi

28 Nis 2024 - 14:52 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.309.443 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL