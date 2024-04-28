İzmit Belediyesi, üniversiteli gençleri doğayla buluşturdu

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi Genç Tema, Kocaeli Üniversitesi Siyasi Bilimler Kulübü ve İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliği ile doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Üçgaziler Köyü’nde düzenlenen yürüyüş ile gençler doğanın ve güzel havanın tadını çıkardı.
ÇEVRE FARKINDALIĞI
Çevre farkındalık çalışmalarıyla da örnek olmaya devam eden İzmit Belediyesi öncülüğüyle yürüyüşün ardından çevre temizliği yapıldı. Program ikramlarla devam ederken gençler, bu anlamlı program için İzmit Belediyesine teşekkür etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.